Elección de diputados en Francisco Morazán tras nuevo cortes del CNE

El Consejo Nacional Electoral (CNE) reanudó este martes la divulgación de resultados en todos los niveles electivos. Estos son los candidatos a diputados que están resultando electos por el departamento de Francisco Morazán.
1. Kilvett Bertrand (82,823 votos), 2. Arnold Burgos (79,073), 3. Iroshka Elvir (73,084), 4. Adolfo Pineda (77,924).
5. Saraí Espinal (71,559 votos), 6. Lissi Cano (76,778), 7. Gustavo González (48,336), 8. Rashid Mejía (70,210).
9. Johana Bermúdez (75,207 votos), 10. Kritza Pérez (46,775), 11. Salomón Názar (65,707), 12. Sara Estrada (75,097).
13. Hugo Noé Pino (46,735 votos), 14. Jhosy Toscano (62,926), 15. María José Sosa (74,111), 16. Lucy Guerrero Paz (46,706).
17. Alia Kafati (61,762 votos), 18. Oswaldo José Ramos (73,871), 19. Clara López Pérez (45,721), 20. Godofredo Fajardo (39,214).
21. José Cárlenton Dávila (17,186 votos), 22. Luz Ernestina Mejía (60,995) y 23. Fabiola Lucila Rosa Vigil (72,839 marcas).
Estos candidatos a diputados están fuera de la nómina de los 23; sin embargo, conforme el CNE ingrese nuevas actas, los resultados pueden ir cambiando.