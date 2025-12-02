  1. Inicio
En vivo los cortes del CNE este martes 2 de diciembre

Apenas minutos después del ultimátum de Nasralla, el CNE actualizó sus datos y por primera vez el candidato liberal tomó la ventaja. Repase los cortes

En vivo los cortes del CNE este martes 2 de diciembre
1 de 17

A las 4:30 pm, Salvador Nasralla llevaba 844,800. Asfura suma 835,996 votos. La diferencia era de 8,804.

 Fotos LA PRENSA / Elvis Mendoza y Lesly Chambasis
En vivo los cortes del CNE este martes 2 de diciembre
2 de 17

A las 4:25 pm, Nasralla llevaba 844,432 mientras que Nasry Asfura 835,544. La ventaja a esta hora era de 8,888 votos.

 Fotos LA PRENSA / Elvis Mendoza y Lesly Chambasis
En vivo los cortes del CNE este martes 2 de diciembre
3 de 17

A las 4:10 pm, Nasralla lleva 829,759 contra 823,74 de Asfura, es la primera vez que acortaba distancia el nacionalista. La ventaja era de 5995 votos.

 Fotos LA PRENSA / Elvis Mendoza y Lesly Chambasis
En vivo los cortes del CNE este martes 2 de diciembre
4 de 17

A las 3:50 pm, Nasralla ya sumaba 822,615 votos y Nasry 816,381. Acá la ventaja era de 6,234 votos de Nasralla.

 Fotos LA PRENSA / Elvis Mendoza y Lesly Chambasis
En vivo los cortes del CNE este martes 2 de diciembre
5 de 17

A las 3:45 pm, Nasralla llevaba 820,714 votos y Asfura 814,671.

 Fotos LA PRENSA / Elvis Mendoza y Lesly Chambasis
En vivo los cortes del CNE este martes 2 de diciembre
6 de 17

El corte de las 3:25 pm de este martes le daba una ventaja de 6531 votos de ventaja a Nasralla, quien sumaba 815,261 contra los 808,730 de Nasry Asfura.

 Fotos LA PRENSA / Elvis Mendoza y Lesly Chambasis
En vivo los cortes del CNE este martes 2 de diciembre
7 de 17

13 minutos antes, a las 3:12 pm, Nasralla llevaba 812,520 y Nasry Asfura 806,308 votos.

 Fotos LA PRENSA / Elvis Mendoza y Lesly Chambasis
En vivo los cortes del CNE este martes 2 de diciembre
8 de 17

Este fue el corte de las 2:43 pm. Nasralla 797,524 y Asfura 794,051. Rixi 382,783 votos.

 Fotos LA PRENSA / Elvis Mendoza y Lesly Chambasis
En vivo los cortes del CNE este martes 2 de diciembre
9 de 17

Esta fue la actualización a las 2:30 pm de este martes 2 de diciembre. Nasralla 776,214 contra 773,664 de Asfura.

 Fotos LA PRENSA / Elvis Mendoza y Lesly Chambasis
En vivo los cortes del CNE este martes 2 de diciembre
10 de 17

A la 1:00 pm, el Partido Liberal mostraba las actas que según ellos, les daba el triunfo y exigían al CNE una proclamación del ganador.

 Fotos LA PRENSA / David Romero
En vivo los cortes del CNE este martes 2 de diciembre
11 de 17

Una hora después se actualizaron los resultados y por primera vez Nasralla tomó la ventaja. Fue la primera ventaja de Nasralla desde el domingo cuando se hizo el primer corte. La ventaja era de 119.

 Fotos LA PRENSA / Elvis Mendoza y Lesly Chambasis
En vivo los cortes del CNE este martes 2 de diciembre
12 de 17

En el momento que se dio la remontada de Nasralla, así lo celebraron los liberales en su sede.

 Fotos LA PRENSA / David Romero
En vivo los cortes del CNE este martes 2 de diciembre
13 de 17

A las 2:10 pm, así iban los resultados: Nasralla 772,152 votos contra 770,809 de Nasry Asfura.

 Fotos LA PRENSA / Elvis Mendoza y Lesly Chambasis
En vivo los cortes del CNE este martes 2 de diciembre
14 de 17

El partido Nacional pidió a los liberales tener prudencia "cuando tomen el micrófono".

 Fotos LA PRENSA / Elvis Mendoza y Lesly Chambasis
En vivo los cortes del CNE este martes 2 de diciembre
15 de 17

Los nacionalistas aseguran que la remontada se dio porque ingresaban los datos de Cortés en donde Nasralla arrasó.

 Fotos LA PRENSA / Elvis Mendoza y Lesly Chambasis
En vivo los cortes del CNE este martes 2 de diciembre
16 de 17

"Tenemos el cien por ciento de las actas y Nasralla es el nuevo presidente", dijo Eduardo Martell, dirigente de los liberales.
En vivo los cortes del CNE este martes 2 de diciembre
17 de 17

"Sí se pudo, sí se pudo", gritaban los liberales ante las declaraciones de sus correligionarios.

 Fotos LA PRENSA / David Romero
