Taiwán dice estar dispuesto a restablecer relaciones diplomáticas con Honduras

Salvador Nasralla y Nasry Asfura se mostraron favorables durante la campaña electoral a volver a establecer relaciones diplomáticas con Taiwán.

  • 03 de diciembre de 2025 a las 01:31 -
  • Agencia EFE
Taiwán dice estar dispuesto a restablecer relaciones diplomáticas con Honduras

Honduras oficializó la ruptura de relaciones diplomáticas con Taiwán en marzo de 2023 para establecer lazos con la República Popular de China.

TEGUCIGALPA

El ministro taiwanés de Asuntos Exteriores, Lin Chia-lung, afirmó este miércoles que la isla está dispuesta a restablecer sus relaciones diplomáticas con Honduras sobre la base de la "igualdad" y la "reciprocidad", y aseguró que los dos principales candidatos presidenciales del país centroamericano son "amistosos" hacia Taipéi.

De acuerdo con la última actualización de resultados del CNE, Salvador Nasralla, del Partido Liberal, obtiene 1,014,076 votos, lo que representa un 40.35% del total de votos contabilizados hasta el momento, con 78.76% de actas escrutadas.

Nasralla supera el millón de votos y aumenta ventaja sobre Nasry Asfura

Su competidor más cercano, Nasry Asfura, del conservador Partido Nacional, registra 993,910 marcas, equivalente a un 39.55%. La diferencia entre ambos candidatos se mantiene en 20,166 votos.

Ambos políticos se mostraron favorables durante la campaña electoral a volver a establecer relaciones diplomáticas con Taiwán, suspendidas en marzo de 2023 durante el Gobierno de Xiomara Castro, y a fortalecer los vínculos con Estados Unidos e Israel.

En declaraciones recogidas por la agencia CNA, Lin manifestó este miércoles que Honduras está todavía en proceso de escrutinio tras las elecciones presidenciales del domingo pasado y que Taiwán "seguirá de cerca la situación" del país centroamericano.

El canciller isleño agregó que Taipéi mantiene una "actitud abierta" y que "negociará activamente" con el futuro presidente electo sobre las relaciones bilaterales.

Tras la ruptura de relaciones con Honduras en 2023, Taiwán tan solo conserva el apoyo diplomático de doce Estados, siete de los cuales (Paraguay, Guatemala, Belice, Haití, San Vicente y las Granadinas, Santa Lucía y San Cristóbal y Nieves) se ubican en América Latina y el Caribe.

El espacio internacional de Taiwán se ha visto seriamente reducido en los últimos años debido a la creciente presión diplomática de China, que considera a la isla como una "parte inalienable" de su territorio y no ha renunciado al uso de la fuerza para hacerse con su control.

