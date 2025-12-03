¿Quién debe presidir el Congreso Nacional 2026-2030? Esto dicen los analistas

Tegucigalpa, Honduras

Aunque todavía resulta prematuro definir la integración del nuevo Congreso Nacional, diversos analistas coinciden en que el presidente del Poder Legislativo para el período 2026-2030 debería ser un diputado con trayectoria, capacidad de conciliación y respeto tanto por las leyes y la Constitución de la República como por sus colegas legisladores. El analista Juan Ramón Martínez expresó que, en primer lugar, el nuevo presidente de la junta directiva del Congreso Nacional debe ser un verdadero demócrata; y en segundo término, debe entender que el cargo no lo convierte en jefe de un poder del Estado, sino en presidente de un órgano colegiado.

"El papel del presidente del Congreso es el de servir a sus compañeros, representarlos en los casos que establece la ley, dirigir las sesiones y proteger los intereses y la ética de cada uno de los miembros de ese poder. Es decir, una descripción de un anti-Luis Redondo", detalló Martínez. Para el analista, el presidente del Legislativo debe ser una persona con profundo respeto por la Ley Orgánica del Congreso Nacional, su reglamento y, sobre todo, la Constitución de la República. Sin respeto a las normas —advirtió— no puede haber convivencia, paz, seguridad, inversión ni empleo. Antes de las elecciones, Martínez afirmó que propuso un acuerdo entre los candidatos opositores Nasry Asfura y Salvador Nasralla, bajo la idea de que lo ideal sería que la presidencia del Congreso la ostentara el partido que perdió las elecciones. No obstante, señaló que, en la práctica, quien controla el Ejecutivo suele buscar dominio sobre el Legislativo. Martínez considera que Tomás Zambrano, del Partido Nacional, y Marlon Lara, del Partido Liberal, serían buenos candidatos para dirigir el Parlamento, ya que —según dijo— ambos tienen experiencia, capacidad y han mostrado un comportamiento democrático.

Según los datos del sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (Trep) del Consejo Nacional Electoral (CNE), los hondureños están apostando por nuevas figuras legislativas, dejando fuera a diputados identificados como radicales, tanto de derecha como de izquierda. Hasta los resultados de ayer a las 11:00 pm, congresistas como Ramón Barrios, Jari Dixon, Marco Eliud, Juan Barahona y Luis Redondo, del Partido Libertad y Refundación (Libre), estaban quedando fuera. Por el Partido Nacional no figuraba Antonio Rivera Callejas y, por el Partido Liberal, José Alfredo Saavedra.

Retos del próximo presidente del Congreso

Martínez señaló que entre los principales retos del nuevo titular del Legislativo está la reconstrucción institucional del Congreso Nacional; además, considera indispensable reformar el reglamento interno para devolverle su carácter democrático y avanzar en la reconstrucción del resto de instituciones del Estado. En materia electoral, opinó que, dadas las circunstancias, las reformas —especialmente la discusión sobre la segunda vuelta— deben comenzar a estudiarse cuanto antes. También mencionó la necesidad de revisar el funcionamiento de las Fuerzas Armadas, la Corte Suprema de Justicia y el desempeño del fiscal general Johel Zelaya. Para el analista Lester Ramírez, la nueva Junta Directiva debe integrar representantes de todas las bancadas capaces de construir consensos, ya que siempre será necesario negociar acuerdos de gobernabilidad.