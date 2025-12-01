Gráficos: Así se va conformando el Congreso Nacional 2026-2030

Los <b><a href="https://www.laprensa.hn/fotogalerias/honduras/sorpresas-castigados-resultados-diputados-francisco-morazan-DK28448759">resultados preliminares de las elecciones legislativas</a></b> están configurando un giro en el poder político del país con el <b><a href="https://www.laprensa.hn/honduras/partido-nacional-celebra-ventaja-de-nasry-se-fue-el-familion-OK28446932">Partido Nacional</a></b> perfilándose como el gran vencedor del próximo Congreso Nacional.Con 50 curules aseguradas, los nacionalistas se colocan como la bancada más nutrida y se posicionan como los árbitros del juego político, capaces de decidir —según con quién se alíen— la ruta legislativa, las reformas constitucionales e incluso el destino de las promesas de cambio hechas en 2021.