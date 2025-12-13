  1. Inicio
  2. · Honduras

OEA quiere que resultados de elecciones en Honduras sean "aceptados por todos"

El proceso electoral hondureño enfrenta un retraso significativo: según datos oficiales, las actas contabilizadas muestran que el candidato Nasry 'Tito' Asfura

  • Actualizado: 13 de diciembre de 2025 a las 07:35 -
  • Agencia EFE
OEA quiere que resultados de elecciones en Honduras sean aceptados por todos

El secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Albert R. Ramdin, habla durante un entrevista con EFE este viernes, en Washington (Estados Unidos).

 Fotografía: EFE
​​​​​​Tegucigalpa.

El secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Albert Ramdin, afirmó este viernes que desea que las elecciones en Honduras sean "creíbles" y que sus resultados sean "aceptados por todos", en un momento en que aún no se ha definido un ganador, 13 días después de los comicios.

"Lo único que puedo hacer en esta etapa es hacer un llamado a todos los líderes políticos, especialmente a los candidatos, para que se abstengan de cualquier tipo de declaración que agrave la situación", dijo Ramdin en declaraciones a los medios en la sede de la OEA en Washington.

Escrutinio especial: ¿qué se juega cada partido en esta revisión decisiva?

También recordó que las elecciones están regidas por la ley y que "el proceso debe ser respetado", aunque destacó que el país requiere "atención especial" para garantizar transparencia y credibilidad.

El proceso electoral hondureño enfrenta un retraso significativo: según datos oficiales, las actas contabilizadas muestran que el candidato conservador Nasry 'Tito' Asfura, respaldado por el presidente estadounidense Donald Trump, lidera el conteo con aproximadamente 40,5 % de los votos, seguido del derechista Salvador Nasralla, con cerca de 39,2 %, mientras que la izquierdista Rixi Moncada, del partido de la actual presidenta Xiomara Castro, se encuentra en tercer lugar con 19 %.

Un porcentaje importante de actas aún presenta inconsistencias que requieren revisión especial por parte del Consejo Nacional Electoral (CNE), lo que ha retrasado la declaración oficial del ganador.

Sin ganador oficial y polémico escrutinio: las claves de las elecciones en Honduras

Al ser consultado sobre el apoyo de Trump a Asfura, Ramdin aclaró que este tipo de intervenciones no es exclusivo del mandatario estadounidense, recordando que otros países han respaldado candidatos en elecciones de menor relevancia.

Las denuncias de fraude presentadas por Nasralla y secundadas por Moncada han generado preocupación en la comunidad internacional.

En respuesta, once países solicitaron una sesión extraordinaria de la OEA, que se celebrará el próximo lunes en Washington, para analizar la situación y respaldar la transparencia del proceso.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Agencia EFE
Agencia EFE
efe.com

Es una agencia de noticias internacional española que distribuye información a más de dos mil medios de comunicación en todo el mundo en los soportes de prensa escrita, radio, televisión e internet. Cuenta con una red con más de tres mil periodistas de 60 nacionalidades.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias