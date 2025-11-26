¿Por qué Cortés es clave en la lucha por el control del Congreso?

La salida del PSH obligó a sus antiguos diputados a redefinir sus alianzas. Algunos, como Luis Redondo —presidente del Congreso Nacional —, se integraron a Libre; otros, como el doctor Carlos Umaña e Iroshka Elvir —esposa del presidenciable Salvador Nasralla —, se sumaron al Partido Liberal.Por su parte, Osman Chávez optó por la Democracia Cristiana, mientras que el exsecretario de salud, José Manuel Matheu, y Tomás Ramírez se unieron al Partido Inovación y Unidad Social Democrata (Pinu-Sd).Congresistas como Fatima Mena, Ligia Ramos y Maribel Espinoza, decidieron no participar en este proceso electoral, y la diputada Suyapa Figueroa quedó fuera tras no superar las primarias.Para algunos expertos, al Pinu le faltó mayor estructura y planificación en este proceso electoral, lo que le impidió tener la oportunidad de atraer a la totalidad (o gran parte) de los diputados que quedaron sin partido tras la salida del PSH y el Pac (11).