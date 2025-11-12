Partido Nacional apunta a exprimir el voto duro y rural para ganar elecciones

El Partido Nacional volvió a levantar la cabeza tras las elecciones primarias. Después del <b>duro golpe que recibió en 2021</b>, cuando perdió la presidencia por casi 15 puntos porcentuales, la organización cerró marzo de 2025 como la fuerza más votada.Según especialistas, la victoria se cimentó en la movilización de su voto duro, tradicionalmente concentrado en municipios rurales y algunas ciudades de arraigo azul. Pero esa fortaleza puede convertirse en un límite: ¿ha alcanzado ya su techo o podrá crecer en las elecciones generales para dar el triunfo al nacionalista <a rel="noopener noreferrer" href="https://www.laprensa.hn/premium/papi-a-la-orden-politico-pragmatico-racha-MJ28217391" target="_blank">Nasry Asfura</a>?El partido de la estrella solitaria obtuvo casi<b> 914 mil votos</b> en las primarias de marzo. Esa cifra representa una ventaja de 20 mil votos sobre Libertad y Refundación (Libre, con 894 mil) y de casi 200 mil frente al Partido Liberal (718 mil).