¿Cuántos votos de diferencia lleva Nasralla sobre Nasry Asfura?

TEGUCIGALPA, HONDURAS

Salvador Nasralla, candidato presidencial del Partido Liberal, mantiene una ligera diferencia de votos sobre Nasry Asfura, candidato presidencial del Partido Nacional, según los resultados divulgados por el Consejo Nacional Electoral hasta las 22:30 de la noche. De acuerdo con los últimos resultados del CNE, Nasralla obtiene 957,505 votos, lo que representa un 40.22% del total de votos contabilizados hasta el momento, con 74.69% de actas escrutadas.

Su competidor más cercano, Nasry Asfura, del conservador Partido Nacional, registra 944,141 marcas, equivalente a un 39.66%. La diferencia entre ambos candidatos se mantiene en 13,364 votos, mostrando una contienda muy reñida. La candidata oficialista Rixi Moncada, del Partido Libertad y Refundación (Libre, izquierda), ha quedado en un distante tercer puesto, con 453,339 votos (19.04%), lejos de sus encuestas que daban una ventaja frente a los dos conservadores.

Fallas en el sistema de transmisión de resultados

El Consejo Nacional Electoral pidió el martes "calma" a los "actores políticos y mediáticos" mientras se resolvía la falla técnica del servicio de divulgación de los resultados de las elecciones generales del 30 de noviembre, hecho por una empresa privada. El CNE ya había informado sobre unas fallas técnicas en el servicio de divulgación de los resultados preliminares, el cual está bajo cargo de la empresa ASD SAS que, según la información oficial, notificó que parte de la información enviada por las juntas receptoras aún no ha sido procesada.

Ante ello, el ente electoral habilitará este martes un "acceso público" en "un ambiente público" de carácter temporal destinado a medios de comunicación y otro para partidos políticos para seguir los resultados preliminares, según se informó en una comparecencia de prensa sin aceptar preguntas de los periodistas.

¿Qué eligen los hondureños?