Libre activa toda su maquinaria para buscar un segundo mandato

Libertad y Refundación (Libre) puso en marcha toda su maquinaria electoral para inundar al votante con cada promesa y proyecto del Gobierno, apostando a convertir ese despliegue en votos durante las elecciones generales y asegurar así un segundo mandato consecutivo.Dentro del partido reina el optimismo. Confían en capitalizar una porción significativa del electorado apoyándose en los programas sociales impulsados por la administración de Xiomara Castro y en la movilización disciplinada de su militancia rojinegra. No se trata de una estrategia inédita: en la política electoral, el oficialismo suele aprovechar su posición y sus recursos para intensificar el clientelismo y cosechar respaldo en las urnasA criterio del dirigente<b> Gilberto Ríos</b>, el Gobierno de la denominada refundación, que Moncada ha prometido continuar, apostó fuerte por los programas sociales, lo que le permitiría ganar en comunidades rurales e, incluso, territorios tradicionalmente afines al Partido Nacional, como en el occidente de Honduras.