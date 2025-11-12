Libre activa toda su maquinaria para buscar un segundo mandato

Tegucigalpa, Honduras.-

Libertad y Refundación (Libre) puso en marcha toda su maquinaria electoral para inundar al votante con cada promesa y proyecto del Gobierno, apostando a convertir ese despliegue en votos durante las elecciones generales y asegurar así un segundo mandato consecutivo. Dentro del partido reina el optimismo. Confían en capitalizar una porción significativa del electorado apoyándose en los programas sociales impulsados por la administración de Xiomara Castro y en la movilización disciplinada de su militancia rojinegra. No se trata de una estrategia inédita: en la política electoral, el oficialismo suele aprovechar su posición y sus recursos para intensificar el clientelismo y cosechar respaldo en las urnas A criterio del dirigente Gilberto Ríos, el Gobierno de la denominada refundación, que Moncada ha prometido continuar, apostó fuerte por los programas sociales, lo que le permitiría ganar en comunidades rurales e, incluso, territorios tradicionalmente afines al Partido Nacional, como en el occidente de Honduras.

"La penetración de la obra social de la presidenta es tan fuerte en cuanto a caminos productivos, carreteras, reparación de escuelas. También el voto favorable que viene de esos sectores marginados y postergados por los gobiernos anteriores", afirmó. Agregó que actualmente "tenemos una fortaleza ahora mismo en el voto interior del país que puede ser decisivo para ganar la próxima elección". Sin embargo, cifras revisadas por LA PRENSA Premium contrastan con la narrativa promulgada por el oficialismo sobre su fuerza rural y, tal parece, que el partido necesita atraer a votantes independientes para asegurarse la victoria.

La evolución de Libre

Desde su fundación en 2011 por Manuel Zelaya Rosales —nacida de la ruptura del Partido Liberal tras el golpe de Estado—, Libertad y Refundación ha recorrido tres procesos electorales que marcaron su transformación política. En apenas doce años, Libre pasó de ser una fuerza emergente a consolidarse como un partido mayoritario, con el peso y la estructura de un competidor serio. Pero ese crecimiento, apuntan sus críticos, vino acompañado de los vicios de las instituciones tradicionales: purgas internas, estructuras verticales, caudillismos y una visión clientelar de los programas. El viaje, sin embargo, también dejó músculo propio: estructuras más sólidas, dirigentes que ganaron protagonismo, nuevos cuadros jóvenes y una base electoral fiel. Esa fortaleza se refleja con claridad en los resultados de los últimos tres procesos electorales, especialmente en Colón, Santa Bárbara y Olancho, justamente los departamentos en los que Carlos Zeyala, dirigente de Libre y cuñado de la presidente, dijo que destinaría dinero facilitado por narcotraficantes. A ello se suma que Olancho es el territorio natal de la mandataria y de su esposo, el expresidente Zelaya —y coordinador general de Libre—, un factor que, inevitablemente, amplifica la influencia del partido en la zona.

Desgaste político

Peso electoral

Ríos señaló que la influencia de Libre también se extiende a zonas urbanas, como el Distrito Central. El partido mantiene una fuerte presencia en la capital por ser la cuna del Frente Nacional de Resistencia Popular (FNRP). Además, sostuvo que Libertad y Refundación tiene un músculo electoral importante en San Pedro Sula, impulsado por la figura de Moncada y por la candidatura del aspirante a la alcaldía, Rodolfo Padilla Sunseri. Pero en las primarias, ambas ciudades terminaron bajo el control azul y rojiblanco, respectivamente. El Partido Liberal arrasó en San Pedro Sula, donde obtuvo su mayor triunfo con 77 mil votos. Los liberales aventajaron por 40 mil sufragios al segundo lugar, el Partido Nacional, mientras que Libre quedó relegado al tercer puesto. A pesar de que en las elecciones generales pasadas Libre había ganado con holgura en el Distrito Central, en las primarias el resultado favoreció al Partido Nacional, que alcanzó 130 mil marcas. Libre quedó como segunda fuerza, con 111 mil votos. Aun así, el partido oficialista logró imponerse en 103 municipios, solo por detrás del Partido Nacional, que ganó en 130. Allí es donde la tesis de Ríos cobra sentido: la conquista progresiva de un sector del voto rural. Libre triunfó en el 35% de los municipios no urbanos, aunque nuevamente quedó por detrás de los nacionalistas, que ganaron el 47%.

La mayor preocupación, sin embargo, proviene de la comparación entre el contundente triunfo de las generales de 2021 y los resultados de las primarias de 2025: una diferencia cercana al millón de votos entre ambos eventos, difícil de atribuir únicamente a los indecisos. Sobre esto, Ríos apuntó que “Libre siempre ha sido bien prudente para las internas y se ha manifestado mucho más en las generales”. Pero hay un factor que no puede ignorarse: Libre irá solo a estas elecciones, sin la alianza que fue clave para su victoria en 2021 y que ahora uno de sus socios, Salvador Nasralla, se convierte en uno de sus principales competidores.