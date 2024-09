Analistas: Narcovideo de Carlos Zelaya es prueba contundente en investigación

Luis Maldonado, exgeneral de las Fuerzas Armadas de Honduras (FF.AA), expresó que “esta se convierte en una prueba suficiente para abrir un expediente y asociar esta información con lo que han resultado los juicios en Nueva York. En la medida en que se complete el expediente, correspondería al Ministerio Público, primero, actuar de oficio con las acciones pertinentes”.

El exjefe militar explicó que, en este momento, lo que procede es el inicio de una investigación exhaustiva que comprenda las actuaciones de estos cárteles de droga, sus vinculaciones con México y Colombia, así como la forma en que se relacionaban con autoridades gubernamentales e intermediarios para hacer llegar dinero y apoyar campañas.

Los motivos para extraditar a Tony y a Juan Orlando Hernández, ya condenados en Estados Unidos, fueron tres: conspiración para introducir droga a Estados Unidos, uso de armas y ametralladoras, y conspiración para usar estas armas para cumplir sus objetivos.

Tomando como premisa lo anterior, ejemplificó que, “lo que aplica en este caso es una participación activa con los cárteles de droga para recibir fondos, lo cual, por un lado, parece ser para financiar campañas políticas y por otro, cumplir un compromiso que supuestamente se había hecho. Dado que se trata de fondos ilícitos aplicados para campañas y vinculaciones con el narcotráfico, todo esto cae en delitos tipificados aquí en Honduras”.

La aparición de este video subraya la necesidad de examinar con detenimiento el contexto en el que se produjeron estas conversaciones y cómo puede afectar a las estructuras de poder y justicia en el país.

Denis Díaz, abogado penalista, considera que “debemos partir de cómo funciona el sistema acusatorio en Estados Unidos, que es diferente al nuestro, todo medio de prueba que sea adquirido para un proceso penal, si es interno, debe seguir el debido proceso. Conociendo los antecedentes de cómo han funcionado los procesos judiciales y cómo ha trabajado la Fiscalía allá, este tipo de pruebas son valiosas y tienen un margen de error muy bajo”.

El consultor en seguridad apuntó que “si existe un video, es casi seguro que se llevó a cabo un debido proceso en Estados Unidos, hay un trasfondo procedimental que se debe tener en cuenta, ya que allá no suelen improvisar en sus procesos, especialmente cuando se trata de un alto funcionario”.

Aún con el oscuro panorama para Zelaya Rosales por el escándalo que surte de la divulgación de este material audiovisual y que contradice sus recientes declaraciones públicos cuando aseguró conocer solo a uno de los presentes y que no recibió dinero, Díaz sostuvo que “no podemos adelantarnos, ya que la denuncia de un tratado puede ser un obstáculo técnico y jurídico que al final podría complicar un proceso de extradición”.

Recordó que “en Estados Unidos suelen utilizar figuras como conspiradores o cooperadores para enjuiciar a estas personas, desde el momento en que se permite o se da lugar a que se cometa un delito, ya se tiene una responsabilidad, especialmente si el dinero proveniente del narcotráfico se ha usado para financiar campañas políticas”.

Desde otra interpretación, Eduardo House, abogado penalista y exjefe del desaparecido centro penal de San Pedro Sula, señaló que un video por sí solo no constituye un hecho probatorio y se trata de cuestiones que ocurrieron hace muchos años; sin embargo, desde el punto de vista penal, argumentó, “es importante considerar el tiempo de responsabilidad, mientras no se actúe, no se está delinquiendo, estos hechos, en mi opinión, no son relevantes, lo que realmente importa es determinar si ha habido un grado de participación o si se trata de otro tipo de implicación”.

“En Honduras hay delitos cometidos a través del narcotráfico y el crimen organizado, pero en Estados Unidos no actúan sin tener seguridad sobre lo que están haciendo, y aunque el video contribuya en cierto modo, se basan en pruebas más sólidas, respaldadas por declaraciones de testigos y otras evidencias claras como los vaciados telefónicos”, cerró.

Joaquín Mejía Rivera, defensor de derechos humanos en la zona norte de país, calificó el video como una “prueba contundente”, al tiempo que exigió la renuncia de todos los involucrados y una investigación imparcial por parte del Ministerio Público en diálogo bilateral con el Departamento de Justicia de Estados Unidos.

“La presidenta Castro tiene la obligación de dar explicaciones inmediatamente, así como de revertir con carácter de urgente la decisión de denunciar el tratado bilateral de extradición (con Estados Unidos). Si no lo hace, se confirmará que no se trataba de soberanía nacional, sino de impunidad”, añadió.

Mejía Rivera pormenorizó que este es el momento que “como sociedad no se permita que las elecciones sirvan para blanquear a narcotraficantes, corruptos, golpistas y violadores a derechos humanos. El proceso electoral seguirá siendo una farsa si los enemigos de la democracia continúan participando impunemente”.