¿Puede el CNE anular la elección presidencial por el recurso de Libre?

San Pedro Sula, Honduras

El partido oficialista Libertad y Refundación (Libre) presentó ante el Consejo Nacional Electoral (CNE) un recurso de nulidad de los resultados en el nivel presidencial de las elecciones generales, correspondiente al escrutinio de las 19,167 Juntas Receptoras de Votos (JRV).

El apoderado legal de Libre, Edson Argueta Palma, presentó el 6 de diciembre una solicitud formal ante el CNE para que se declare nulo el escrutinio. De acuerdo con la petición, se busca repetir exclusivamente la elección presidencial, al considerar que los resultados actuales carecen de validez.

La principal razón expuesta en el escrito es el colapso del sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP) y del portal de divulgación, ambos operados por la empresa colombiana Grupo ASD S.A.S.

De acuerdo con el recurso presentado, las caídas, la lentitud y los retrasos de varios días en la transmisión y publicación de resultados del TREP generaron incertidumbre. A juicio de Libre, estos fallos impidieron que el conteo preliminar reflejara con fidelidad la voluntad expresada en las urnas.

Además, la petición está respaldada por reglamentos, informes y oficios policiales. El partido asegura que estos documentos registran denuncias de amenazas contra simpatizantes y votantes de Libre, así como la circulación de mensajes conspirativos que buscarían desincentivar el voto a su favor.

También incluye audios divulgados por el consejero Marlon Ochoa, los cuales el partido presenta como indicios de un posible fraude electoral.

Aunque el recurso de nulidad podría interpretarse como una insistencia de Libre en disputar la Presidencia, el escenario actual del conteo de votos ofrece un contexto distinto, útil para comprender el peso político de la solicitud y el alcance de lo que busca revertirse.

Según el conteo más reciente del CNE, Nasry Asfura, del Partido Nacional, lidera con 1,183,780 votos. Le sigue Salvador Nasralla, del Partido Liberal, con 1,171,686 sufragios. En tercer lugar, aparece Rixi Moncada, candidata de Libre, con 548,474 votos.

Con este panorama, la acción de nulidad representa el intento más significativo del partido gobernante para reabrir la contienda presidencial por la vía legal, dado que una remontada a través del conteo normal resulta improbable.

Frente a este contexto, surge una interrogante clave para la ciudadanía: ¿puede anularse la elección con el recurso presentado por Libre?

A continuación, LA PRENSA Verifica lo explica: