Identifican a agentes policiales muertos en choque entre bus y patrulla en Gracias, Lempira

Cuatro agentes de la Policía Nacional perdieron la vida este miércoles en un trágico accidente de tránsito ocurrido en la comunidad de Río Grande, en el tramo carretero entre Gracias, Lempira, y Santa Rosa de Copán.
Las víctimas fueron identificadas como: Isaías Gutiérrez Fúnez, código 1310; Yuri Benítez Mejía, código 0301; Leidy Cáceres, código 1310; José Henry Pérez Saldívar, código 1308. Tres de ellos eran originarios de Lempira y uno de Comayagua.
El hecho se registró tras la colisión entre una patrulla policial y un bus de transporte interurbano, según confirmó un informe preliminar de la Policía Nacional, que señaló que entre las víctimas mortales se encuentran dos hombres y dos mujeres.
De acuerdo con la información brindada por las autoridades, los uniformados estaban asignados a las postas policiales de San Rafael y La Unión, en el departamento de Lempira, y se desplazaban hacia la base policial de Gracias.
“Fueron cuatro compañeros los que resultaron fallecidos, dos varones y dos femeninas. Estaban asignados a las postas de San Rafael y La Unión, y se trasladaban a la base de Gracias; algunos iban saliendo de su fin de semana y otros regresaban tras dejar a compañeros”, detalló la Policía en declaraciones preliminares.
Las autoridades indicaron que, por el momento, las investigaciones sobre las causas del accidente son incipientes, aunque confirmaron que el bus interurbano estuvo directamente involucrado en la colisión.
“Las investigaciones son prematuras, pero efectivamente hay una unidad de transporte involucrada. Será la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte la que determine cuál fue la causa del accidente”, señalaron.
La Policía Nacional no había proporcionado los nombres de los agentes fallecidos, explicando que primero se seguirá el protocolo de notificación oficial a los familiares.
Además de las víctimas mortales, el accidente dejó varios heridos, quienes fueron trasladados al hospital de Gracias para recibir atención médica. Entre los lesionados también figuran agentes policiales que viajaban en la patrulla.
Según el reporte preliminar, al menos siete policías resultaron heridos y permanecen bajo observación médica, mientras se evalúa la gravedad de sus lesiones. Entre ellos se encuentran Elvin Iglesias, Kevin Dariel Bautista, Alma Yudid Iglesias, Ever Osmín Cuevas, Jonathán García Tovar, Elmer Yonari Bajurto y Darlin Josué López.
El comisario Ramos, jefe de la Unidad Metropolitana de Prevención número 3, lamentó lo ocurrido y expresó su solidaridad con las familias de los agentes fallecidos.
“Es difícil para nosotros como Policía Nacional. Trabajamos para darle paz y seguridad a la ciudadanía, y a veces suceden este tipo de situaciones que desgraciadamente enlutan a la institución y a muchas familias”, manifestó.