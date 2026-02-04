"Su ruido es basura tóxica": Eduardo Verástegui arremete contra Bad Bunny

El pasado fin de semana, Bad Bunny escribió uno de los capítulos más importantes en su carrera artística durante la gala de los Grammy. El cantante puertorriqueño obtuvo el premio a Álbum del Año, lo que representó no solo un hito en su trayectoria, sino también para toda la música latina, pues por primera vez en la historia de la Academia de la Grabación se otorgó el máximo galardón a un álbum en español.
Sin embargo, en medio de los mensajes de celebración en el gremio artístico llamó la atención el duro mensaje con el que Eduardo Verástegui arremetió contra el boricua. El pasado 2 de febrero, un día después de la ceremonia de los Grammy en Los Ángeles, Eduardo compartió varios mensajes en su cuenta de X en los que cuestionó el premio obtenido por Bad Bunny y criticó el discurso en el que el cantante expuso su postura contra las políticas migratorias en Estados Unidos.
“El Conejito Malo ganó el Grammy del año. Qué tiempos aquellos en los que ese premio lo recibían Frank Sinatra, Adele o Stevie Wonder”, escribió el actor mexicano al inicio de su mensaje. “Hoy basta con ponerse vestidos, balbucear letras ininteligibles, glorificar la vulgaridad y cantar con la boca llena de comida para que te lo regalen”, continuó Verástegui en su publicación.
“Este personaje afirma que no somos animales, pero se comporta como tal. Dice que el ICE es ‘salvaje’, mientras su música promueve lo más salvaje del instinto: sin orden, sin belleza y sin responsabilidad”, agregó. “Este tipo no le sirve a la sociedad, y mucho menos a los niños. Háganse un favor: apaguen la tele, apaguen el ruido y recuperemos el sentido común, la cultura, la moral, la belleza y la dignidad”, finalizó.
Sin embargo, minutos después, el exgalán de telenovelas volvió a cargar contra el cantante puertorriqueño cuyo nombre real es Benito Antonio Martínez Ocasio. Edurdo se refirió a Bad Bunny como “un arma cultural de destrucción masiva, diseñada para erosionar a Estados Unidos desde dentro”. “Y el experimento les funcionó: ahí lo tienes en películas, en Saturday Night Live, recibiendo premios y siendo presentado como ‘el hispanoamericano más exitoso y representativo del momento’”.
“Su ruido no es arte: es basura tóxica que envenena a quienes la consumen sin criterio”, escribió el actor, quien además consideró preocupante “la fragilidad cultural de quienes aplauden estos experimentos de laboratorio, elevados artificialmente por una industria que premia la vulgaridad y castiga la belleza”. El actor dijo que el trabajo de Benito “opera como un virus cultural, una plandemia sonora” y dijo que la “vacuna” para no “enfermarse” es dejar de escucharlo: “Ese ruido no sirve”.
En una tercera publicación, Eduardo mantuvo afirmó que si bien cuando se trata de música “el gusto es personal”, la situación es muy distinta si se trata de “ruido cantado con la boca llena de comida y con letras que denigran al ser humano”. El actor expuso que “eso ya no es una cuestión de gustos: es objetivamente basura. Ese ruido no edifica, no educa y no le hace bien a la juventud, y mucho menos a los niños. Y sí, estoy hablando del Conejito Malo. Su ruido es basura tóxica”, agregó.
Tras derrochar estilo en la alfombra roja de los Grammy, Bad Bunny triunfó en la ceremonia al hacerse de tres importantes premios. Además del galardón a Álbum del Año, el cantante boricua obtuvo ganó en las categorías de Mejor Álbum de Música Urbana por Debí Tirar Más Fotos y Mejor Interpretación de Música Global por EoO.
Y fue cuando al recibir uno de estos galardones que el cantante quiso aprovechar su momento en el escenario para exponer su postura contra las políticas migratorias implementadas por el gobierno actual. “Antes de decir ‘gracias a Dios’, voy a decir: ‘¡Fuera ICE!’”, expresó Bad Bunny en su discurso provocando aplausos entre el público
“No somos salvajes, no somos animales, no somos alienígenas; somos americanos”, agregó. “Es difícil no odiar, pero no hay que contaminarse, porque el odio puede volverse más fuerte con el odio”, reflexionó. “Lo más poderoso (que podemos dar) es el amor. Tenemos que ser diferentes de ellos si luchamos. No los odiamos; amamos a nuestras familias”.