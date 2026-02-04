"Su ruido es basura tóxica": Eduardo Verástegui arremete contra Bad Bunny

En una tercera publicación, Eduardo mantuvo afirmó que si bien cuando se trata de música “el gusto es personal”, la situación es muy distinta si se trata de “ruido cantado con la boca llena de comida y con letras que denigran al ser humano”. El actor expuso que “eso ya no es una cuestión de gustos: es objetivamente basura. Ese ruido no edifica, no educa y no le hace bien a la juventud, y mucho menos a los niños. Y sí, estoy hablando del Conejito Malo. Su ruido es basura tóxica”, agregó.