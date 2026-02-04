Benguché provoca revuelo en México y piden fichaje; famoso argentino responde

El Olimpia cayó contra el América (1-2), pero hubo un jugador que se llevó todas las miradas: Jorge 'Toro' Benguché.
El delantero catracho fue protagonista y desató revuelo entre los aficionados mexicanos. Esto dicen en de Benguché tras su actuación en Copa de Campeones de la Concacaf.
André Jardine, DT del América, elogió a Jorge Benguché en conferencia de prensa: “Tienen un delantero muy bueno, mostró todo su potencial, muy capaz y nos complicó mucho”.
"Los clubes y jugadores hondureños deben entender la importancia de las participaciones internacionales y aprovechar esa vitrina. Para un ejemplo, Jorge Benguché con el juego que tuvo ayer ante América. Su gran actuación le ha valido para ser pedido por aficionados del América y de otros clubes de la Liga MX"
"¡EL TORO ENAMORÓ A TODOS! Jorge Benguché se gastó un partidazo ante el América. A pesar de ser el único delantero de Olimpia, no se achicó".
Aficionados del América dijeron que Benguché era mejor jugador que delanteros de su equipo como el colombiano José Raúl Zúñiga. Otras personas destacaron su físico.
"Ahora sí bien Ramón. Pero Benguché es un toro", fueron parte de los comentarios sobre el delantero.
Inclusive, aficionados del América respondieron al América proponiendo un cambio por el delantero José Raúl Zúñiga y que Benguché llegue a las Águilas.
Mientras los aficionados del América mencionaban a Santiago Baños, presidente del América, para que lo fiche, este otro aficionado del Necaxa lo pidió para su equipo.
Junto a los aficionados del América que alabaron a Benguché se sumaron otros del Cruz Azul pidiéndolo.
Este aficionado del Atlas dijo que le gustaría tenerlo en su club. Como estos, hubo más comentarios desde México donde quedaron encantados con el juego del “Toro”.
Damián Zamogilny, exfutbolista argentino, DT y actual analista de TUDN: "Mi Benguché de toda la vida. Ya lo vi jugando en la Liga MX".
Aficionados del América no paraban de publicar por el partido que estaba haciendo Jorge Benguché.
"Que de regreso se traigan a Benguché en la maleta", son otros de los comentarios que ha recibido el delantero.
Muchos de los aficionados le piden al América el fichaje de Jorge Benguché.
El juego de vuelta será el próximo miércoles 11 de febrero en el estadio Ciudad de los Deportes. En ese escenario definirá al clasificado a octavos de final.