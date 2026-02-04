Cristiano Ronaldo y Lionel Messi juntos en el Inter Miami: la petición a Beckham

La posible salida de Cristiano Ronaldo del Al-Nassr no es solo una rabieta de vestuario; es un movimiento estratégico que podría cambiar el mapa del fútbol mundial.
El nombre de Cristiano Ronaldo vuelve a sacudir los cimientos del mercado de fichajes. En esta ocasión, el astro portugués se encuentra en el ojo del huracán debido a una creciente tensión que ha escalado a niveles de polémica internacional.
Durante los últimos días, los rotativos deportivos han centrado su atención en el distanciamiento entre el luso y su antiguo socio en el Real Madrid, Karim Benzema.
La rivalidad ha trascendido lo deportivo tras el desembarco del francés en el Al-Hilal, el antagonista histórico del Al-Nassr.
La situación ha llegado a un punto crítico: informes sugieren que Ronaldo se habría declarado en rebeldía con el Al-Nassr, ausentándose de las sesiones de entrenamiento y quedando fuera de las convocatorias.
El trasfondo de esta molestia radica en la percepción de una desigualdad financiera. Según el entorno del jugador, los inversionistas de la Saudi Pro League habrían inyectado un capital significativamente mayor en el proyecto del Al-Hilal, dejando al Al-Nassr en una posición de desventaja competitiva en la lucha por los títulos.
Ante este escenario de ruptura, los rumores sobre una posible rescisión de contrato o una salida inminente del club saudí han cobrado fuerza. Entre los posibles destinos, la MLS emerge como la opción con más peso mediático y emocional.
Rob Earnshaw, exfigura de la liga estadounidense, ha alimentado el entusiasmo de los aficionados al declarar que el arribo de CR7 a Norteamérica es un sueño compartido. Según Earnshaw, solo existe una figura capaz de orquestar tal movimiento: David Beckham.
"Si hay un lugar donde este hito puede ocurrir, es en el Inter Miami. Aunque parece una utopía, a todos los fans nos fascinaría verlos compartir vestuario antes de colgar las botas. Beckham es el único con la influencia necesaria para hacerlo realidad", afirmó Earnshaw.
Pese a la expectación, David Beckham, copropietario de las "Garzas", ha mantenido un perfil bajo y aún no ha emitido declaraciones oficiales sobre el posible fichaje del "Bicho".
Sin embargo, el Diario Récord de Portugal ya reporta la existencia de ofertas formales provenientes de Estados Unidos.
Desde el país ibérico, se analiza que la MLS representaría una plataforma estratégica para que Cristiano mantenga el ritmo competitivo de cara a la Copa del Mundo 2026. Un entorno con menor presión que el europeo, pero con una visibilidad comercial insuperable.
Es vital recordar que el propio Ronaldo admitió en 2024 que, aunque la posibilidad de jugar junto a Lionel Messi no es imposible, sí representa un desafío logístico y deportivo sumamente complejo.
A día de hoy, el futuro de "El Comandante" sigue siendo una incógnita, pero la posibilidad de ver a los dos máximos referentes de la época moderna vistiendo la misma camiseta en Miami mantiene en vilo al mundo del fútbol.
El fichaje de Cristiano por el Inter Miami sería, sin duda, el cierre de oro para una era irrepetible.