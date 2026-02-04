¿Estará Kennia Mondragón en el próximo Miss Honduras Universo 2026?

La presentadora de televisión hondureña Kennia Mondragón contestó a una consulta de uno de sus seguidores en redes sociales, quien le preguntó: "¿Cómo vamos con el Miss Honduras?", ante lo cual ella contestó sin titubeos.
La catracha manifestó que ha muchos comentarios de apoyo: "Es una exageración, del 100 % he recibido el 90 % en apoyo, y el 10 % es como por qué va a participar; pero sé que la vida es de riesgos...", empezó contestando Mondragón.
Kennia dijo que había que arriesgarse para saber si le iría bien o no: "Si yo llego a participar a futuro porque no sé si este año lo voy a hacer o el próximo, yo lo voy a dar todo, se los juro", ratificó la conocida presentadora de entretenimiento.
En varias ocasiones, Kennia ha sido vinculada a los certámenes de belleza, en especial el Miss Honduras Universo. Después de sus cirugías estéticas y su experiencia en este tipo de eventos hace algunos años, la joven considera que esta edición puede ser una gran oportunidad.
Hace algunos meses, Kennia se sometió a un procedimiento estético que cambió positivamente su silueta. Según confirmó la misma, la intervención consistió en una lipotransferencia: extracción de grasa del abdomen y trasladada hacia los glúteos para moldear su figura corporal.
"Creo que todos los que están acá han visto un cambio en mí. Yo quiero alejarme de las polémicas, estoy enfocada en otras cosas, estoy cambiando, se los juro", declaró al final de su historia.
"Las ganas las tengo, lo que me preocupa es la población hondureña porque hay gente que no se mide para insultar. Y yo sé que al final de cuentas, estamos en un medio de comunicación y estamos acostumbrados, pero soy humana también. Las ganas las tengo", complementó Kennia.
Mondragón expresó que cuando la vean en el certamen de belleza, las personas que dudaron quedarán sorprendidos de su porte, pasarela y todo lo que una Miss Honduras necesita. "Me voy a esmerar mucho", aseguró.
Con 18 años de edad, en el 2019 Kennia participó en el Miss Tegucigalpa, quedando en segundo lugar y coronándose como Miss Continente Americano, mientras en 2021 fue maestra de ceremonia del Miss Honduras Universo.
Por otra parte, la "Dragona", como también se le conoce, fue consultada sobre si está conociendo a alguien tras la separación reciente con su entonces novio. "No estoy conociendo a nadie ni me interesa conocer a alguien. Estoy enfocada en mi vida, en mi crecimiento, en mis proyectos, en gente que de verdad quiero a futuro", concluyó.