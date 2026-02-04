Allanamientos en SPS dejan tres detenidos, armas, vehículos y drogas decomisadas

Este miércoles, durante los operativos desarrollados en diferentes sectores de San Pedro Sula, se logró la detención de tres personas, así como el decomiso de vehículos, armas y drogas.
De acuerdo con el Ministerio Público, este operativo se desarrolla a través de la Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado (FESCCO) y la Dirección de Lucha Contra el Narcotráfico (DLCN).
Dichos allanamientos están relacionados con una investigación que involucra a la MS-13, de acuerdo con el Ministerio Público. De momento, tres personas han sido detenidas en el barrio Sunseri; no obstante, no se han revelado sus identidades.
Algunas de las armas decomisadas. Asimismo, también fueron decomisados varios vehículos.
El objetivo de la operación es la recolección de indicios en relación a las actividades ilícitas que realizan los investigados en cuanto al supuesto almacenamiento de drogas y armas.
Parte de la vestimenta policial y militar decomisada, la cual se hallaba oculta bajo uno de los pisos de uno de los inmuebles allanados.
Además, se encontró vestimenta alusiva a la DEA. Los allanamientos también dejaron el decomiso de marihuana, piedra y crack, cuya cantidad aún no ha sido contabilizada debido a que la operación continúa.
De acuerdo con una denuncia en poder de la DLCN, la estructura criminal utiliza varios negocios como fachada, los cuales están siendo inspeccionados.
Parte de la droga fue hallada oculta en los vehículos, los cuales, como ya se mencionó, fueron decomisados.
Además, otra droga fue hallada en una caleta bajo el piso. Las autoridades esperan brindar detalles sobre las cantidades y el tipo de droga decomisada una vez que concluyan los operativos, ya que informaron que en casi todos los 17 puntos intervenidos se ha encontrado droga.
Desde tempranas horas de la mañana iniciaron los operativos, coordinados a través de la Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado (FESCCO) y la Dirección de Lucha Contra el Narcotráfico (DLCN).