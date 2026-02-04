Supremo en videollamada nocturna con Milagro Flores: "Los menos tóxicos"

El creador de contenido Supremo reveló una anécdota que parece repetirse cuando no está junto a Milagro Flores, con quien ha sido vinculado sentimentalmente.
Mediante una historia en su perfil de Instagram, el polémico tiktoker mostró una videollamada que realizaba con Milagro, en donde la presentadora parecía estar durmiendo.
El catracho describió la escena como: "Los menos tóxicos", mientras la videollamada se hacía a altas horas de la noche. "Allá está ella en Colombia, bien dormidita", expresó.
Por su parte, Supremo está en República Dominicana, donde va en busca de un sueño: grabar un video musical que promete revolucionar su carrera musical.
Milagro, por su parte, está en Medellín, Colombia, para vivir la experiencia de Grupo Firme, que ofrecerá un concierto en esta ciudad.
La hondureña respondió a la historia de Supremo y escribió que el tóxico es él: "No le crean, gente bella, él me obliga a dormir en videollamada", aseguró.
Ambos han sido captados en diversas citas y momentos íntimos, alimentando rumores sobre un noviazgo, aunque han mencionado que la consolidación de una relación formal tiene complicaciones.
Los dos retomaron su relación de amigos en 2026, tras una breve pausa que parecía ser definitiva. Supremo y Milagro han sido vistos celebrando el 32 cumpleaños de la presentadora de HCH y han mencionado planes de formalizarse y hasta contraer matrimonio e hijos.
Recientemente, Supremo dijo estar enamorado un 9.9 de 10 de Milagro Flores, y que tendría un último hijo con ella si se llegaran a casar.