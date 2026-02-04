  1. Inicio
Revelación sacude caso de pareja muerta en Tatumbla y cuestiona versión oficial

Cuatro meses después, familiares destapan información clave que pone en duda la versión oficial del caso de Luis y Alejandra, quienes fueron hallados muertos en una cabaña de Tatumbla.

Nuevos datos revelados por familiares de Luis Alonso Oseguera Betancourth y Nicol Alejandra Figueroa López han generado dudas sobre la versión oficial en torno a la muerte de los jóvenes, hallados sin vida el 17 de octubre de 2025 en una cabaña del municipio de Tatumbla, Francisco Morazán.
De acuerdo con familiares, el pasado 25 de enero autoridades les informaron que la causa de muerte de ambos habría sido la intoxicación por inhalación de monóxido de carbono, explicación que hasta ahora no ha sido respaldada con documentación oficial entregada a los parientes.
Este 4 de febrero, familiares de Nicol Alejandra confirmaron a LA PRENSA que la información recibida sobre el dictamen forense ha sido únicamente verbal y que no han tenido acceso al informe escrito ni a la autopsia final.
Marezza Figueroa, hermana de Alejandra, aseguró que la fiscal a cargo del expediente le comunicó que en una autopsia preliminar se estableció como causa de muerte la inhalación de monóxido de carbono, aunque aclaró que no ha visto el documento oficial que lo confirme.
“La información que hemos recibido ha sido verbal únicamente. La causa no me consta porque no he tenido el documento a la vista”, expresó Marezza.
A la falta de documentación se suma la denuncia de presuntas irregularidades en la escena del hecho. El hermano de Luis Oseguera manifestó que hubo manipulación del lugar, señalando que se retiró un cilindro de gas, se movieron los cuerpos y se realizaron compras con la tarjeta de crédito de Nicol después del fallecimiento.
El denunciante afirmó que, pese a que han transcurrido más de cuatro meses desde el hallazgo de los cuerpos, la investigación avanza con retrasos injustificados y con información “vaga”, aun cuando aseguró que las autoridades conocen las anomalías detectadas desde el inicio.
Marezza Figueroa también señaló que la familia presume una alteración deliberada de la escena para desviar la investigación.

“Desordenaron todo para hacer creer que ellos estaban alcoholizados o drogados”, afirmó, al comparar fotografías enviadas por Nicol la noche del jueves 16 de octubre con las imágenes posteriores del lugar.
Según relató, en la escena aparecieron botellas de cerveza que no estaban previamente y que los resultados toxicológicos practicados durante la autopsia indican que ambos jóvenes tenían 0 % de alcohol en su organismo.
Estos nuevos relatos exponen una serie de discrepancias que, a juicio de los familiares, contradicen la versión oficial que se les ha comunicado hasta ahora y refuerzan la exigencia de mayor transparencia en el proceso investigativo.
Con profundo dolor, los parientes de Luis y Nicol reiteraron su llamado a las autoridades para que se continúen las pesquisas, se esclarezcan las inconsistencias y se haga justicia por la muerte de los jóvenes.
Por su parte, el Ministerio Público informó que ya cuenta con un informe relacionado con la investigación y la determinación de responsabilidades en el caso, al tiempo que aseguró que las diligencias continúan en curso.
Los familiares aseguraron que ha sido un proceso difícil, pero que no se cansarán de pedir justicia y de alzar la voz.
