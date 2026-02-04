  1. Inicio
¿Se jugará? Argentina toma decisión sobre amistoso vs Honduras previo al Mundial

Surgen nuevos detalles del amistoso entre Argentina vs Honduras de cara al Mundial 2026 en Estados Unidos, México y Canadá.

Argentina busca rivales para prepararse de cara al Mundial 2026.
San Pedro Sula, Honduras.

Mientras en la Federación de Fútbol de Honduras (FFH) no hay un pronunciamiento oficial acerca del partido amistoso que la Selección Nacional tenía previsto disputar ante Argentina, desde el país albiceleste dan por suspendido el encuentro que estaba previsto a disputarse en las vísperas del Mundial 2026.

Fuentes cercanas a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) confiaron a LA PRENSA que el compromiso ante la Bicolor ya no se va a realizar y el equipo de Lionel Scaloni ya anda buscando un nuevo rival para foguearse previo a la Copa del Mundo.

En un inicio, el presidente de la AFA, Claudio Tapia, adelantó que tenían confirmados duelos preparatorios ante México y Honduras, sin embargo, este último comenzó a tambalearse después de que el secretario de la FFH, José Ernesto Mejía, dijera que probablemente la Selección vería actividad hasta la segunda fecha FIFA.

“Probablemente juguemos en la segunda fecha FIFA. En la primera no vamos a arriesgar a la selección para que un entrenador tenga la posibilidad de conocer más a los jugadores. Nos ofrecieron jugar contra Argentina, no había nada afirmado. La selección y, sobre todo, la federación tienen que tener mucho cuidado con los amistosos. Primero tenemos que formar una selección fuerte y no buscar partidos solo por enfrentar a grandes potencias y terminar pasando un mal rato", expresó el directivo, poniendo en duda la realización del encuentro.

Desde la Federación se mencionó que el objetivo es fortalecer a la Selección de Honduras tras el duro golpe que supuso la clasificación al Mundial, teniendo como prioridad al inicio era la contratación de Francis Hernández como director deportivo para comenzar a tomar decisiones como la contratación del nuevo entrenador y la disputa de partidos amistosos en este 2026.

