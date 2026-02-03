Francis Hernández ya se encuentra en Honduras para definir al nuevo técnico de la H

San pedro Sula, Tegucigalpa.

El director deportivo arribó a la ciudad de San Pedro Sula y luego se trasladó a Tegucigalpa, donde este martes estará presente en el estadio Nacional Chelato Uclés para presenciar el partido Olimpia vs América.

Luego de su primer viaje a Honduras y regresar a España; Francis volve a Honduras para poner en marcha su plan que pueda dar los resultados de llevar a la H a una nueva copa del mundo.

¡Manos a la obra! Sin tiempo que perder y con un gran desafío de conocer a fondo el fútbol hondureño , Francis Hernández, nuevo director deportivo de la H llegó a nuestro país este lunes.

Desde el nombramiento de Francis Hernández como nuevo director deportivo de Honduras , el español ya ha sostenido varias reuniones con los miembros de la Federación de Fútbol vía zoom.

Ambos se han estado enfocando en la búsqueda y estudio de los curriculum de los entrenadores que han llegado a la FFH y poder ir definiendo el elegido para tomar el mando de la Bicolor .

Hernández no solamente está enfocado en la H mayor, sino que desde ya quiere ir viendo el trabajo en las selecciones menores y para ellos viajará a San Pedro Sula este jueves y poder estar presente en el inicio del premundial Sub-17.

Después de dicho torneo, Francis Hernández y las autoridades de la FFH y la Comisión de Selecciones deberán elegir el nuevo técnico de la escuadra nacional.

Cabe recordar que Honduras tiene en mente poder hacer uso de las fechas FIFA de marzo, donde Argentina se presenta como uno de los rivales para enfrentar a la Bicolor.