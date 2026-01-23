Jorge Salomón responde: el nuevo técnico de Honduras y cuándo será anunciado

Tegucigalpa, Honduras.

¿Quién será el nuevo entrenador? ¿Cuándo lo van a contratar? ¿Será europeo o sudamericano? Esas son algunas preguntas que todo aficionado hondureño se hace en este momento alrededor de la Selección de Honduras y Diario La Prensa, en una amplia charla con el presidente de la Federación, Jorge Salomón, abordó todo sobre el nuevo proyecto rumbo al Mundial de 2030. La nueva eliminación de un Mundial ha golpeado, ha traído criticas, gritos de renuncia, de frustración, pero Salomón no está dispuesto a dejar el cargo a pesar de la lluvia de críticas por los malos resultados desde más de una década en la que no hemos podido lograr clasificación a las últimas tres justas: Rusia 2018, Qatar 2022 y United 2026. Hoy la FFH le anda busca cura al mal del fútbol hondureño y para ello ya la semana anterior anunció la contratación de Francis Hernández como director deportivo y que en sus grandes responsabilidades está encontrar al nuevo entrenador de la 'H' y crear un plan de transformación en las demás selecciones juveniles para potenciar una nueva generación de futbolistas. Jorge Salomón también responde sobre Keyrol Figueroa, el tan comentado amistoso con Argentina, aclara si Jesús Casas es el principal candidato para el banquillo de Honduras y revela la reunión que tuvo con Pedro Troglio.

LA ENTREVISTA CON JORGE SALOMÓN

¿Nos puede contar cómo Honduras le "robó" el director deportivo a Costa Rica, ya que ellos también lo querían? Nosotros no les robamos nada, él estaba en España, empezamos las pláticas vía zoom y luego estuvimos platicando por teléfono y llegamos a la conclusión de que era importante que viniera a Honduras. Este es un proyecto que creemos en él y que también cabía dentro de lo que él estaba buscando en su vida profesional. Él tenía opciones en varios países de América, pero las cosas se dieron y pudimos llegar a un acuerdo, pudimos platicar mucho y entender lo que estábamos haciendo todas las partes. Es una persona que viene a reorganizar la parte deportiva de la Federación y guiarnos a buscar un camino de profesionalización del fútbol de Honduras. Es un plan de acción a largo plazo, estamos pensando en eso, tiene todas las aptitudes, el conocimiento y la experiencia.

¿Qué vendrá a hacer Francis Hernández, cuáles son sus roles y hasta dónde pueden llegar sus decisiones? En primer lugar, es el director deportivo de la Federación, él puede participar en todos los temas que quiera deportivos de la Federación y hay campos que son prioritarios. Su plan de trabajo lo va a ir adaptando, tanto de abajo hasta Selección mayor, fútbol femenino, escuela de entrenadores... No nos podemos comer el pastel en una sola cortada, poco a poco vamos a ir repartiendo las funciones. Además de ser el encargado de elegir al entrenador, ¿tendrá él la potestad de incidir en una convocatoria o incluso en la parte táctica? ¿Cuáles serán sus funciones específicas? Él va a poder sentarse y evaluar a todo el personal de la Federación, a los técnicos que están en las selecciones juveniles, trabajar en equipo, evaluar todo lo que se está haciendo y en qué se puede mejorar, lógicamente esperamos que de él salgan las propuestas de director técnico de la Selección mayor y discutirlas con la Comisión de Selecciones y el Comité Ejecutivo para ver cuáles son las mejores opciones, lógicamente. Él como especialista nos puede dar sus opiniones para que nosotros podamos tener una toma de decisiones más puntual y desde un punto de vista más deportivo, que sea integral. Él va a participar en todas las decisiones, el director deportivo estará con el técnico, colaborar con él en todas las cosas como un director deportivo lo tiene que hacer, el técnico es el responsable de su equipo, él no tiene nada que ver con las alineaciones, ese es trabajo de los entrenadores. ¿A cuánto tiempo le apunta con este nuevo proyecto? Debería durar mínimo cuatro años. El fútbol en los últimos 10 o 12 años ha sufrido transiciones a nivel mundial y nosotros tenemos que meternos en esa transición y parte de esto es tener a alguien que ya lo sabe hacer, que sabe cómo hacerlo y que nos guíe a nosotros. ¿Qué le vendieron a Francis Hernández para cautivarlo de que viniera a Honduras? Primero, no hay que mentir en nada, le explicamos lo que teníamos, platicamos sobre lo que más o menos visualizábamos, él nos explicó un poco cuál era el camino que teníamos que seguir para alcanzar el éxito, qué teníamos que hacer, cómo teníamos que trabajar para mejorar en la parte deportiva. El plan que nos mostró para mejorar es mucho de trabajo de recurso humano, de integración de ellos, de esquemas de trabajo, de orden, planificación y una reorganización internamente. Pero con todo eso está hablando de sembrar una semilla para el futuro, pero ¿tampoco es que se está renunciando a una clasificación al Mundial? Para poder clasificar a un Mundial tenemos que hacer estos cambios, si no los hacemos vamos a continuar en lo mismo. A través de esta transformación podemos lograr estar en el Mundial 2030. ¿Es suficiente tiempo para cambiar todo lo que están planificando? Tenemos tres años y meses, pero sí es importante porque ya se va cambiando la estructura, el mecanismo. Se pueden hacer las dos cosas al mismo tiempo y en conjunto, tenemos que generar un inventario de jugadores, hay que trabajar inmediatamente, vamos a empezar en la búsqueda del técnico.

Con Francis ya contratado, ¿en cuánto tiempo se espera tener al nuevo entrenador de la Selección de Honduras? Estamos siendo diligentes, dependiendo de las opciones que vayan apareciendo, ahí lo vamos a hablar con la Comisión de Selecciones y con el Comité Ejecutivo, pero sí ya estamos trabajando en ese tema. No crean que hemos estado de brazos caídos ni nada por el estilo, se está trabajando y queremos tomar decisiones diligentes, rápidas, por eso tomamos esta decisión para principios de años. Lo que estamos haciendo ahorita lo planificamos desde noviembre. En marzo ya ha fecha FIFA ¿habrá seleccionador para ese tiempo? Eso sería lo óptimo, acabamos de tomar la decisión de Francis la semana pasada, ya él está trabajando en generar información suficiente para esto, es un proceso, hay que tener entrevistas, reuniones, y ya después tener suficiente información para tomar una decisión. Ya estamos trabajando y no quiero decirles un día. Si ustedes me preguntan a mí, lógicamente que antes de marzo sería una fecha ideal tener ya un cuerpo técnico. ¿El interinato no está en su cabeza Jorge Salomón? No estamos buscando interinato, lo ideal es arrancar lo más pronto posible, no con interinato porque a veces se pierde un poquito el trabajo. ¿Honduras no jugará en marzo entonces ya que no están pensando en interinato? La fecha límite para mí sería antes de la fecha FIFA de marzo, si lo logramos sí podemos pactar juegos. ¿Qué opinión tiene Francis Hernández del amistoso contra Argentina en junio? ¿Cuál es la realidad con ese partido? La verdad que no hemos entrado a verlo ese tema, tampoco nos han mandado los contratos ni nada por el estilo. El partido con Argentina no está descartado, pero nosotros no podemos agarrar compromisos sin tener un plan. ¿Puede Honduras decirle no a un amistoso a la campeona del Mundo? En este momento lógicamente que no, sí nos interesa el partido a nosotros, pero nada es real hasta que no se firme. Lo dijo el presidente, pero a nosotros el contrato y las condiciones no nos ha llegado. Estamos abiertos lógicamente. ¿La nacionalidad española de Francis, no es una guía para saber que el próximo DT de Honduras será un español o será de otro país de Europa? ¿Qué ha pensado usted como presidente de la FFH? La nacionalidad del técnico está abierta a lo que vayamos encontrando y escogiendo de la mano con él y que sea apta para el proceso que queremos hacer, pero no estamos amarrado a ninguna nacionalidad como no estábamos amarrado en la escogencia del director deportivo, vimos opciones de varias personas en Sudamérica. Ya se rumoran varios nombres de directores técnicos ¿Qué tan cierto es lo del español Jesús Casas? En primer lugar con Francis estuvimos trabajando en un plan de proyecto, él nos presentará opciones reales de técnicos que él considere, vendrán propuestas también que nosotros tenemos acá en la Federación, hay muchos currículos que tenemos que evaluar, tenemos varias opciones que nos han mandado y él tendrá que hacer las evaluaciones. ¿Y los currículos que les han llegado de dónde son? Sudamericanos. Hay dos europeos, no voy a entrar en nacionalidades, pero han llegado varios currículos después de noviembre. ¿Y Jesús Casas? Son nombres que salen porque es gente que ha trabajado en la Federación de España y como han estado ahí me los han mencionado, pero Francis debe hacer su trabajo de escoger.