Sub-17 de Honduras queda sin opciones al Mundial Femenino por insólito motivo

¡El sueño se acabó! La Selección Femenina Sub-17 de Honduras quedó a las puertas de avanzar a la ronda final de la clasificatoria de la Concacaf rumbo al Mundial de 2026. Las catrachas cayeron 1-0 ante Jamaica en el estadio Guillermo Próspero Trinidad, pero por un insólito motivo no pudieron sellar su pase la justa pese a sumar 9 puntos. La Bicolor llegaba como líder del Grupo D, esto tras las victorias ante Aruba (3-1), goleada a San Vicente y las Granadinas (15-0) y la última ante Guyana (1-3), por lo que necesitaba un empate o triunfo ante las caribeñas. Este lunes, en un juego muy disputado, las dirigidas por Mario Abadía le dieron batalla a las 'Reggae Girls', pero no pudieron reaccionar ante el tanto de cabeza de Elizabeth Miller en el minuto 43' que las puso en ventaja antes del descanso.

Tras la reanudación, las catrachas quedaron con ventaja numérica en el terreno de juego tras la expulsión de Ricquanna Richards, sin embargo, el combinado de Jamaica se mostró firme para evitar el empate. El juego terminó 0-1 en contra de la Bicolor. Luego de este partido, la Selección de Jamaica se quedó con el liderato del encasillado D con 10 puntos, relegando a la segunda plaza a Honduras con 9 puntos; con este panorama, la "H" pintaba a clasificarse con uno de los boletos como mejor segunda, sin embargo por un extraño reglamento de la Concacaf no le permitió a las catrachas tener su pase a la ronda final.

¿Qué fue lo que pasó con la Selección Femenina?

Honduras igualaba en puntos con Nicaragua (ambas con 9 unidades) tras el final de esta primera fase y por su diferencia de goles apuntaba a una clasificación. Pero, ahí es donde aparece Bermudas, la segunda selección confirmada por Concacaf para estar en la siguiente ronda, esto lo hizo logrando 7 puntos. Muchos se preguntaron el porqué de la eliminación de la Bicolor. Y es que, en el reglamento de la Concacaf establece que al final de esta primera ronda se evaluará a los mejores segundos por su puntaje y partidos disputados: Bermudas estaba encasillado en el grupo B donde sólo jugó tres partidos y en el caso de la "H" Femenil disputó cuatro encuentros. "En caso de grupos desiguales, se aplicará un sistema ponderado de puntos para determinar los dos (2) mejores segundos equipos clasificados. El número total de puntos obtenidos por cada equipo clasificado en segundo lugar al final de la Fase de Grupos se dividirá por el número de partidos que haya jugado, lo que dará como resultado una media ponderada de puntos. Basándose en este promedio, los dos (2) equipos mejor clasificados pasarán a la Fase Final", dicta el reglamento de la Concacaf. Por lo tanto, la "H" Femenil terminó con un promedio de 2.25, mientras que Bermudas se clasificó con una media de 2.33. Es así, como la Selección Sub-17 quedó a las puertas de la Fase Final donde iba a buscar el boleto mundialista.

Las clasificadas a esta etapa quedaron así: República Dominicana, Nicaragua, Bermudas, Panamá, Haití, Jamaica, Costa Rica y El Salvador, como las selecciones que consiguieron su pase a la última ronda, donde pelearán por el tan ansiado boleto a la justa mundialista de esta categoría.

