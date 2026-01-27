Selección Femenina Honduras receta escandaloso 15-0 en el Premundial Sub-17

Aruba.

¡Sigue el sueño! La Selección Femenina de Honduras dio gran un paso en la clasificatoria de la Concacaf rumbo al Mundial Sub-17. Las catrachas brindaron una enorme actuación este martes en donde terminaron propinando una paliza de 15-0 a San Vicente y las Granadinas en su segundo juego en el Premundial disputado en Aruba. La "Mini H" Femenina venía de vencer por 3-1 a la anfitriona de la competencia y ahora encaró su segundo juego de la mejor manera, consiguiendo sumar tres nuevos puntos para reforzarse en el liderato del Grupo D. Con un dominio total, la Selección comenzó ganando desde el primer minuto por medio de Alexandra Merriam, quien terminó el encuentro con cinco goles en su cuenta. Posteriormente, Nohemí Meza (2’, 5’), la goleadora de la noche con seis tantos, aumentó la cuenta y antes de cumplirse el primer cuarto de hora, Zadie Chirinos se sumó a la fiesta para el 0-4 de la tarde.

Pero el vendaval de goles no se detuvo y Nohemí Meza volvió a aparecer con otro doblete (16' y 45') y Merriam (26') también hizo lo suyo. Con estas anotaciones, las catrachas se fueron al descanso derrotando por 0-7 a San Vicente y las Granadinas. La "H" no estaba teniendo piedad y así quedó demostrado en lo ofensivo. No pisaron el freno, y de hecho, se fueron en busca de más goles. Al reanudarse el juego, Allison Suazo se destapó con dos tantos (47’ y 49’) y nuevamente Merriam (53’ y al 62’) y Meza (65’ y 66’) se hacían presentes en el marcador. Boletín deportes Las noticias deportivas más importantes a nivel nacional e internacional.. La tarde perfecta para la "H" no culminó ahí, y aunque San Vicente y las Granadinas intentó frenar su ataque, se vino un tanto más de Merriam (77') para sellar la histórica paliza 15-0 en la jornada 2 del Grupo D en el Premundial-Sub 17. La Selección Femenina de Honduras lidera el Grupo D con 6 puntos, secundado por Jamaica con 1 y que este martes se enfrenta a Aruba. Guyana es tercero con 1 punto y en el fondo se encuentran Aruba y San Vicente, sin unidades. En su tercer desafío, las catrachas se enfrentarán a Guyana el próximo sábado 31 de enero en el Estadio Guillermo Próspero Trinidad, Oranjestad. Cierran la actividad de su grupo ante Jamaica el lunes 2 de febrero, en donde buscarán mantener el sueño rumbo al Mundial.

Camino rumbo al Mundial

La primera ronda se jugará en seis grupos (A, B, C, D, E y F), en donde luego del juego de todos contra todos de su grupo, el mejor equipo de cada encasillado y los dos mejores segundos puestos avanzaron a la Ronda Final. En esa etapa final se jugarán el pase al Mundial: ahí se dividirán en tres grupos de cuatro selecciones y solo los ganadores de cada uno y el mejor segundo lugar se clasificarán para la Copa Mundial Femenina Sub-17 de la FIFA.



Partidos restantes de la Selección Femenina