Jorge Cálix dice que sería un "atentado" impedir repetición de elecciones en Guanaja

TEGUCIGALPA, HONDURAS

El diputado del Partido Liberal, Jorge Cálix, hizo llamado a las autoridades para que se garantice la repetición de las elecciones en Guanaja, Islas de la Bahía, y aseguró que cualquier intento de impedirlo constituye un atentado contra la democracia. “Impedir que se celebren las elecciones en Guanaja no solo constituye desobediencia a una sentencia, también es un atentado a la democracia”, señaló Cálix, quien mostró su preocupación por la situación en la isla.

El legislador criticó la contradicción de quienes exigen sanciones contra Marlon Ochoa por boicotear el proceso electoral del año pasado, pero que hoy apoyan las acciones de unos pocos que buscan frenar la votación que debe repetirse. “Hago un llamado a la Policía Nacional a que actúe de inmediato e impida la comisión de delitos electorales. Exijo al Ministerio Público que proceda en contra de quienes están cometiendo delitos e impidiendo que la gente de Guanaja ejerza el voto”, enfatizó Cálix. El diputado también pidió la intervención de las Fuerzas Armadas para que cumplan con su rol constitucional de garantizar el libre ejercicio del sufragio durante la jornada electoral. Cálix aseguró que el Partido Liberal permanecerá vigilante de las acciones de las autoridades y del desarrollo del proceso electoral en Guanaja. “No rompan la paz que hay hoy en el país”, advirtió, haciendo un llamado a mantener el orden y la tranquilidad durante la repetición de la elección.

El legislador subrayó que no permitirán que se vulnere la voluntad popular ni que se interrumpa un proceso legal que garantiza la participación ciudadana. “No piensen que nos vamos a quedar de brazos cruzados mientras se atenta contra la voluntad popular”, concluyó Cálix, reafirmando el compromiso de su partido con la democracia y la transparencia electoral. El pleno del Consejo Nacional Electoral (CNE) se encuentra reunido este domingo para determinar si se suspende o no la jornada de elecciones en Guanaja, donde se han reportado enfrentamientos entre miembros del Partido Nacional y Partido Liberal.

Razón por la que el CNE ordenó la repetición de elecciones en Guanaja