Comisión especial de juicio político recomienda la destitución de Johel Zelaya

TEGUCIGALPA, HONDURAS

La Comisión Especial del Juicio Político presentó este miércoles un informe que sugiere la destitución del fiscal general suspendido del Ministerio Público, Johel Antonio Zelaya Álvarez. El documento fue entregado esta tarde al secretario del Congreso Nacional, Carlos Ledezma. El contenido del informe deberá ser analizado a profundidad en las próximas horas por el pleno del Congreso Nacional.

Tras la presentación de dicho informe, también se convocó a Johel Zelaya para comparecer el jueves a las 8:00 de la mañana ante el pleno del Poder Legislativo, aunque su asistencia no es obligatoria. Para la destitución del fiscal general Johel Zelaya se requieren al menos 86 votos a favor (mayoría calificada) por parte de los diputados presentes en el pleno. No podrán participar en la votación los cuatro diputados que presentaron la denuncia de juicio político ni los nueve miembros de la comisión especial, quienes serán sustituidos por sus respectivos suplentes.

Tras escuchar y analizar el informe con los argumentos correspondientes, el Congreso Nacional procedería de inmediato a votar si Zelaya continúa o no en el cargo.

De efectuarse su destitución, ¿quién podría sustituir a Zelaya?