Comisión especial ya tiene listo el informe sobre juicio político contra Johel Zelaya

TEGUCIGALPA

La vicepresidenta del Congreso Nacional, Lissi Matute Cano, informó que el pleno legislativo ha sido convocado para las 3:00 de la tarde con el fin de conocer el informe elaborado por la comisión especial del juicio político contra el fiscal general suspendido, Johel Zelaya. Matute Cano detalló que en dicha sesión la comisión presentará tanto el informe como las resoluciones derivadas del análisis realizado en torno al proceso, lo que permitirá al pleno iniciar la siguiente fase del procedimiento.

Explicó que, tras la presentación del informe, el siguiente paso será la convocatoria oficial del imputado por parte de la Secretaría del Congreso Nacional, garantizando su derecho a la defensa dentro del debido proceso. “Es decisión del imputado si comparece o no ante el pleno”, señaló la congresista, al referirse a la etapa en la que el funcionario señalado podrá ejercer su defensa antes de que los diputados tomen una determinación. Posteriormente, indicó, el pleno procederá a someter el caso a votación, donde se definirá si se aplica o no la destitución del funcionario. La diputada aclaró que antes de convocar a una sesión para resolver el caso, los congresistas deben conocer a profundidad el contenido del informe presentado por la comisión especial.

¿Quién sustituirá a Zelaya en caso de ser separado de su cargo?