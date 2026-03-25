Comisión especial ya tiene listo el informe sobre juicio político contra Johel Zelaya

La vicepresidenta del Congreso Nacional, Lissi Matute Cano, informó que el pleno legislativo ha sido convocado para las 3:00 de la tarde con el fin de conocer el informe elaborado por la comisión especial del juicio político contra el fiscal general suspendido, Johel Zelaya.
Matute Cano detalló que en dicha sesión la comisión presentará tanto el informe como las resoluciones derivadas del análisis realizado en torno al proceso, lo que permitirá al pleno iniciar la siguiente fase del procedimiento.
Explicó que, tras la presentación del informe, el siguiente paso será la convocatoria oficial del imputado por parte de la Secretaría del Congreso Nacional, garantizando su derecho a la defensa dentro del debido proceso.
“Es decisión del imputado si comparece o no ante el pleno”, señaló la congresista, al referirse a la etapa en la que el funcionario señalado podrá ejercer su defensa antes de que los diputados tomen una determinación.
Posteriormente, indicó, el pleno procederá a someter el caso a votación, donde se definirá si se aplica o no la destitución del funcionario.
La diputada aclaró que antes de convocar a una sesión para resolver el caso, los congresistas deben conocer a profundidad el contenido del informe presentado por la comisión especial.
¿Quién sustituirá a Zelaya en caso de ser separado de su cargo?
En relación con un eventual sustituto del fiscal general, Matute Cano recordó que ya existe una lista de candidatos que participaron en el proceso de selección anterior, por lo que podría recurrirse a esa nómina.
No obstante, enfatizó que aún no hay nombres definidos y que no se puede asegurar quién ocuparía el cargo en caso de concretarse una destitución.
Sobre versiones que mencionan al abogado Pablo Reyes como posible sustituto de Zelaya, la parlamentaria señaló que, al igual que él, existen otros profesionales dentro de la lista final que cumplieron con los requisitos establecidos.
Indicó que en total fueron cinco los candidatos que superaron el proceso de selección, todos considerados aptos para asumir la titularidad del Ministerio Público si fuese necesario.
Finalmente, Matute Cano manifestó que, hasta el momento, no tiene conocimiento de nuevas denuncias de juicio político ingresadas a la Secretaría del Congreso, por lo que será en la sesión de esta tarde cuando se conozca la correspondencia oficial y el informe de la comisión.