Congreso espera informe para avanzar en juicio político contra fiscal Johel Zelaya

TEGUCIGALPA

El secretario del Congreso Nacional, Carlos Ledezma, explicó este miércoles los pasos a seguir en el proceso de juicio político contra el fiscal general suspendido, Johel Zelaya. Ledezma detalló que la comisión especial trabajó hasta altas horas de la noche y continúa en labores, por lo que no se descarta que este mismo día se entregue el informe con los hallazgos tras la comparecencia del funcionario ante la comisión especial.

Indicó que, una vez recibido el documento, se procederá a convocar a Zelaya para que comparezca ante el pleno del Congreso Nacional, aunque aclaró que su asistencia no es obligatoria. “Se le dará el espacio para que pueda presentarse, pero depende de él si decide venir o no”, señaló, al tiempo que aseguró que se garantizará el debido proceso conforme a la ley. El secretario legislativo también precisó que, tras la lectura del informe, el caso podría ser sometido a votación en el hemiciclo, dependiendo de los tiempos establecidos. Para una eventual destitución, explicó que se requieren al menos 86 votos a favor por parte de los diputados presentes en el pleno.

¿Qué diputados no pueden votar?