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Barcelona va por un central, crack quiere volver al Real Madrid y Salah con ofertas

Se calienta el escenario futbolístico en Europa. Los grandes clubes de fútbol mundial ya perfilan sus estrategias de captación para el próximo mercado.

Barcelona va por un central, crack quiere volver al Real Madrid y Salah con ofertas
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A falta de meses para que se abra formalmente la ventana de transferencias, los gigantes del Viejo Continente ya han comenzado su particular partida de ajedrez.
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El futuro de Jadon Sancho parece alejarse definitivamente de Inglaterra, con el Borussia Dortmund posicionándose nuevamente como el destino más probable para el extremo.
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Tras confirmarse que no renovará su vínculo con el Manchester United, el inglés se prepara para salir como agente libre en el próximo mercado veraniego.
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El "Principito" cambia de aires y pone rumbo a la MLS en un movimiento que sacude el mercado internacional.
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Antoine Griezmann ha sellado su compromiso con el Orlando City tras alcanzar un acuerdo total que lo unirá a la franquicia estadounidense a partir de julio de 2026.
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El éxito de la operación se debe en gran medida a la gestión de Ricardo Moreira, director del Orlando City.
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El lateral marroquí ha vuelto a poner su mirada en la capital española, manifestando un deseo genuino de vestir nuevamente la camiseta del Real Madrid.
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El futuro de Mohamed Salah parece estar cada vez más cerca de Oriente Medio, consolidando a Arabia Saudí como el principal candidato para hacerse con sus servicios.
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Achraf Hakimi no oculta su anhelo de regresar al club donde se formó, una idea que ha cobrado un impulso renovado en las últimas semanas.
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A pesar de su rol en París, el defensor considera que el futuro cercano es el momento ideal para intentar concretar su vuelta a casa.
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Segn Fabrizio Romano, El FC Barcelona ha fijado su radar en Italia, situando a Alessandro Bastoni como una de las piezas angulares para reforzar su línea defensiva este verano.
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El interés blaugrana no es algo improvisado; el club catalán lleva meses monitorizando al central del Inter de Milán y lo ha incluido formalmente en su lista de tres prioridades máximas para el mercado estival.
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Sin embargo, desde las oficinas del Inter la postura es de absoluta calma y firmeza. Aunque han circulado rumores sobre un posible precio de salida de 50 millones de euros, la realidad es que el club neroazzurro exigirá una cifra significativamente superior por uno de sus activos más valiosos.
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Ante los rumores que lo vinculaban con un posible movimiento hacia el Real Madrid, Moisés Caicedo ha sido tajante al cerrar cualquier puerta de salida.
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En una entrevista reciente, el mediocampista ecuatoriano reafirmó su compromiso total con el proyecto del Chelsea, dejando claro que su mente está puesta exclusivamente en Londres. "Tengo contrato y mi misión es convertirme en una leyenda aquí", declaró con firmeza, disipando cualquier duda sobre su futuro inmediato.
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