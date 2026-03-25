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Liberan a periodista de TUDN tras una semana detenido en Sudáfrica: revelan motivo

El reportero de TUDN fue liberado tras su detención en Sudáfrica, pero no puede regresar a México.

Liberan a periodista de TUDN tras una semana detenido en Sudáfrica: revelan motivo
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Surgen nuevos detalles de la detención del periodista mexicano de TUDN, Julio 'El Profe' Ibáñez, en Sudáfrica y se revela el motivo por el que fue arrestado. Informan que el reportero ya fue liberado.
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Luego de días de incertidumbre, han salido a la luz los detalles que llevaron al reportero de TUDN, Julio 'El Profe' Ibáñez, y a su realizador a ser detenidos por las autoridades locales en Sudáfrica.
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Lo que comenzó como una cobertura informativa terminó en una semana tras las rejas para el equipo de Televisa.
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Julio Ibáñez se encontraba en Sudáfrica dando cobertura a la selección sudafricana, primer rival de México en el Mundial 2026.
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De acuerdo con información revelada por Carlos Ponce de León en el programa Los Informantes de Diario Récord, el arresto no fue un malentendido migratorio, sino una infracción directa a las leyes de seguridad locales.
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El reporte indica que Ibáñez fue capturado tras volar un dron en una zona prohibida, un acto que las autoridades sudafricanas consideran una falta grave.
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La incursión de la policía fue directa y sin previo aviso, situación que quedó grabado en una transmisión en vivo en redes sociales
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"Hay gente que reporta que entró a una zona indebida, empiezan a investigar las autoridades sudafricanas y van a dar al cuarto de los comunicadores de Televisa, entran sin preguntar, los capturan y los llevan a la cárcel", detalló Ponce de León.
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Tras confirmarse la situación, Televisa inició gestiones inmediatas para asistir a su personal. La empresa se puso en contacto con la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) de México para agilizar el proceso legal.
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Gracias a la intervención de las autoridades mexicanas y el pago de una fianza, el reportero y su compañero fueron puestos en libertad luego de permanecer siete días en prisión.
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Aunque Julio Ibáñez ya abandonó el centro de reclusión, el proceso no ha concluido del todo.
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El comunicador permanece en territorio sudafricano y de acuerdo a información revelada por El País, Julio Ibáñez tendría que permanecer en el país al rededor de cinco semanas y no tendría permitido salir del departamento en el que se hospedaba.
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El reportero de TUDN no podrá regresar a México hasta que el proceso haya llegado a su fin, por lo que tendrá que permanecer en Sudáfrica por un tiempo.
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Hasta el momento es la información que hay al respecto de su situación legal en Sudáfrica y se desconoce la fecha exacta en la que podrá emprender el vuelo de regreso a México.
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Julio Ibáñez es uno de los reporteros más destacados que tiene actualmente TUDN, ya que se ha encargado de cubrir a equipos como América y Pumas.
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El tan conocido como 'Profe Ibáñez' se ha encargado de entrevistar a grandes figuras de nuestro balompié; su próxima gran apuesta es la Copa del Mundo.
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