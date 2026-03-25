Johel Zelaya rechaza comparecer ante el Congreso por juicio político

Tegucigalpa, Honduras

El fiscal general suspendido, Johel Antonio Zelaya Álvarez, anunció que no comparecerá ante el Congreso Nacional en el marco del juicio político que se desarrolla en su contra y denuncia supuestas irregularidades en el proceso.

La comparecencia estaba programada para este 26 de marzo a las 8:00 de la mañana, tras una convocatoria realizada por la Comisión Especial del Congreso. Sin embargo, el funcionario comunicó su decisión mediante una carta dirigida a Carlos Roberto Ledezma Casco, secretario del Poder Legislativo.

En el documento, Zelaya Álvarez argumenta que el proceso ha sido llevado a cabo de forma acelerada y sin garantizar el debido proceso, el derecho a la defensa ni la igualdad de condiciones.

“En menos de 48 horas y de forma aligerada, culminaron un proceso previamente pactado”, señala el escrito, en el que también cuestiona la recepción de testimonios sin permitir repreguntas y la elaboración de un informe que recomienda su destitución permanente.

El fiscal suspendido sostiene que estas acciones evidencian, a su criterio, la falta de objetividad y de garantías mínimas para un proceso justo. Además, asegura que su comparecencia implicaría legitimar un procedimiento que, según afirma, vulnera derechos fundamentales y principios constitucionales.

Pese a su negativa, Zelaya Álvarez reiteró en la carta su respeto a la institucionalidad del país y dejó constancia de su posición frente al proceso en curso.

El Congreso Nacional continúa con el trámite del juicio político, mientras se mantiene la expectativa sobre las decisiones que adopte el pleno en los próximos días.

Cabe mencionar que el diputado nacionalista y también periodista Arnold Burgos publicó en su cuenta de X que Zelaya renunció a su cargo. Aunque aún no se aficializa.