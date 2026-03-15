Incidentes entre liberales y nacionalistas marcan repetición de elecciones en Guanaja

Guanaja, Islas de la Bahía

La repetición de las elecciones municipales en el municipio de Guanaja se desarrolla este domingo en medio de algunos incidentes registrados en centros de votación entre simpatizantes del Partido Liberal y el Partido Nacional, situación que obligó a la intervención de las autoridades policiales y militares para restablecer el orden. De acuerdo con reportes, los altercados se produjeron en varios centros de votación donde militantes de ambas fuerzas políticas protagonizaron discusiones y momentos de tensión en el inicio de la jornada electoral.

Ante estos hechos, efectivos de seguridad se desplegaron en los lugares para controlar la situación y evitar que los incidentes escalaran. Pese a estos incidentes, el proceso de votación continúa con normalidad en el resto de las mesas habilitadas en el municipio, mientras las autoridades mantienen presencia en los centros de votación para garantizar la seguridad de los ciudadanos que acuden a ejercer el sufragio. La jornada electoral comenzó a las 7:00 de la mañana con la apertura de los centros de votación, donde desde tempranas horas los pobladores de la isla comenzaron a presentarse para participar en este proceso extraordinario que definirá la alcaldía municipal.

¿Por qué se repiten las elecciones en Guanaja?