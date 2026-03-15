Incidentes entre liberales y nacionalistas marcan repetición de elecciones en Guanaja

La repetición de las elecciones municipales en el municipio de Guanaja se desarrolla este domingo en medio de algunos incidentes registrados en centros de votación entre simpatizantes del Partido Liberal y el Partido Nacional, situación que obligó a la intervención de las autoridades policiales y militares para restablecer el orden.
De acuerdo con reportes, los altercados se produjeron en varios centros de votación donde militantes de ambas fuerzas políticas protagonizaron discusiones y momentos de tensión en el inicio de la jornada electoral.
Ante estos hechos, efectivos de seguridad se desplegaron en los lugares para controlar la situación y evitar que los incidentes escalaran.
Pese a estos incidentes, el proceso de votación continúa con normalidad en el resto de las mesas habilitadas en el municipio, mientras las autoridades mantienen presencia en los centros de votación para garantizar la seguridad de los ciudadanos que acuden a ejercer el sufragio.
La jornada electoral comenzó a las 7:00 de la mañana con la apertura de los centros de votación, donde desde tempranas horas los pobladores de la isla comenzaron a presentarse para participar en este proceso extraordinario que definirá la alcaldía municipal.
¿Por qué se repiten las elecciones en Guanaja?
La repetición de las elecciones se realiza luego de que en los comicios anteriores se registrara un inusual empate entre los candidatos a alcalde Sheray Borden, del Partido Nacional, y Dion Kelly, del Partido Liberal.
Ambos aspirantes obtuvieron exactamente 1,404 votos, lo que obligó al organismo electoral a convocar nuevamente a los ciudadanos a las urnas.
Según datos oficiales del Consejo Nacional Electoral (CNE), en esta jornada están habilitados 4,211 ciudadanos para ejercer el voto en el municipio insular, quienes deberán definir finalmente quién dirigirá la alcaldía durante el período 2026-2030.
Para el desarrollo del proceso se habilitaron 13 Juntas Receptoras de Votos (JRV), distribuidas en cuatro centros educativos del municipio: la Escuela Cristóbal Colón, la Escuela José Trinidad Cabañas, la Escuela José Cecilio del Valle y la Escuela Modesto Rodas.
Cabe recordar que durante el proceso logístico previo las autoridades también enfrentaron dificultades relacionadas con el traslado del material electoral hacia la isla.
El problema se generó por tomas registradas en la pista aérea, lo que impidió el aterrizaje de la avioneta encargada de transportar los insumos necesarios para la jornada.
Las autoridades electorales han reiterado que el objetivo de repetir los comicios es garantizar que el proceso concluya con un resultado definitivo que permita definir de manera clara quién será la autoridad municipal electa en Guanaja.