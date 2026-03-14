Este 15 de marzo se repetirán las elecciones municipales en Guanaja tras empate en la alcaldía

Tegucigalpa, Honduras.

El Consejo Nacional Electoral (CNE) informó que el 15 de marzo de 2026 se realizarán elecciones especiales en el municipio de Guanaja, Islas de la Bahía, luego de confirmarse un empate técnico entre los candidatos a la alcaldía del Partido Liberal de Honduras y el Partido Nacional. La decisión se toma en cumplimiento de una sentencia emitida por el Tribunal de Justicia Electoral (TJE) relacionada con un recurso de apelación interpuesto tras las elecciones generales de 2025. De acuerdo con el CNE, el 30 de diciembre de 2025 se emitió la declaratoria oficial de las elecciones generales en los niveles de diputados al Congreso Nacional y corporaciones municipales, incluida la municipalidad de Guanaja.

Sin embargo, el 30 de enero de 2026, el Tribunal de Justicia Electoral resolvió un recurso de apelación sobre los resultados en ese municipio y ordenó al CNE sustituir las actas de cierre de ocho Juntas Receptoras de Votos por las actas del recuento jurisdiccional realizado por ese tribunal. Las actas corresponden a las JRV número 13425, 13426, 13427, 13428, 13429, 13431, 13435 y 13437, cuyos resultados debían incorporarse a la sumatoria final del proceso electoral. El fallo también estableció que, en caso de confirmarse un empate tras la incorporación de esos resultados, el CNE debía aplicar lo establecido en el artículo 289 numeral 2 de la Ley Electoral de Honduras, que regula los casos de empate en cargos de elección popular. Posteriormente, el 4 de febrero de 2026, el CNE solicitó al TJE una aclaración sobre la sentencia, la cual fue respondida por el tribunal indicando que, de confirmarse el empate, debía realizarse una nueva elección únicamente entre los candidatos empatados. Tras integrar las actas del recuento jurisdiccional, el 24 de febrero de 2026, el CNE emitió la Resolución No. 43-2026, mediante la cual declaró oficialmente el empate técnico en la alcaldía de Guanaja.

COMUNICADO No. 003-2026

ELECCIONES ESPECIALES DE GUANAJA SE REALIZARÁN EN VIRTUD DE SENTENCIA DEL TJE. pic.twitter.com/McGb9T2Yhr — CNE_HONDURAS (@CneHonduras) March 14, 2026

El organismo electoral explicó que inicialmente se había declarado un ganador; sin embargo, la incorporación de los resultados del recuento ordenado por el TJE modificó el resultado final y generó el empate entre los dos candidatos. En consecuencia, la ley establece que debe repetirse la elección municipal exclusivamente entre los partidos que obtuvieron el empate, es decir, el Partido Liberal y el Partido Nacional. El CNE hizo un llamado a la población del municipio de Guanaja para que el proceso se desarrolle de forma pacífica y ordenada, garantizando la participación ciudadana. Asimismo, solicitó a los partidos políticos en contienda colaborar con el normal desarrollo del proceso electoral, así como a las autoridades competentes brindar seguridad durante la jornada.

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