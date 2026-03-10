Nada prueba que Tomás Zambrano propusiera congelar el sueldo de Marlon Ochoa para obligarlo a renunciar

San Pedro Sula, Honduras

Circula en redes sociales una publicación en la que se atribuye a Tomás Zambrano, presidente del Congreso Nacional, la advertencia de que, si no se consiguen los votos suficientes para impulsar un juicio político contra Marlon Ochoa, consejero del Consejo Nacional Electoral (CNE), se le congelará el sueldo para obligarlo a renunciar a su cargo. No obstante, es falso. Tras revisar en medios de comunicación y cuentas oficiales del Congreso Nacional y de Zambrano, no se encontró ningún pronunciamiento que respalde esa declaración. “Si no se consiguen los votos suficientes para hacerle Juicio Político a Marlon Ochoa, le congelaremos el sueldo para que se vea obligado a renunciar a su cargo”, dice literalmente en el arte publicado en Facebook, que ha sido compartido decenas de veces desde el 9 de marzo de 2026.

El presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, ha planteado impulsar un juicio político contra Marlon Ochoa, consejero del CNE, argumentando que habría cometido irregularidades graves durante las elecciones primarias y generales de 2025, entre ellas supuestas violaciones a la Constitución, abuso de autoridad y obstaculización del proceso electoral. El juicio político es un mecanismo contemplado en la normativa hondureña mediante el cual el Congreso Nacional puede investigar y, con el respaldo de al menos 86 votos del pleno, destituir a altos funcionarios del Estado por faltas graves en el ejercicio de sus funciones. Ochoa participó en el proceso electoral de 2025 en su calidad de consejero del CNE, organismo encargado de organizar, supervisar y garantizar la transparencia de las elecciones en el país. Durante ese periodo, el ambiente político se volvió tenso debido a disputas internas dentro del ente electoral y a denuncias públicas sobre posibles irregularidades en el proceso. La iniciativa es respaldada por diputados de las bancadas del Partido Nacional y del Partido Liberal. Sin embargo, Zambrano ha asegurado que la propuesta solo será llevada al pleno del Congreso cuando cuenten con los 86 votos requeridos constitucionalmente para aplicar este mecanismo.

No hay registro

Una búsqueda en Google con las palabras clave “Tomás Zambrano + Marlon Ochoa + congelar sueldo + juicio político” no arrojó resultados en medios de comunicación y fuentes confiables que confirmen que se haya hecho esa advertencia. La pesquisa identificó una entrevista de Zambrano, realizada el 7 de marzo de 2026, en la que el titular del Legislativo solicita a la Policía Nacional y a las Fuerzas Armadas brindar protección a Ochoa tras denuncias de amenazas de muerte. Además, le recomendó renunciar a su cargo antes de que se aplique un juicio político, sin mencionar ninguna advertencia relacionada con su sueldo “Yo le dije a él que lo que le recomendaba, más bien, era que renuncie antes de que se le aplique (el juicio político)”, aseveró el congresista.