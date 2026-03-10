Jorge Cálix no propuso que diputados que no sean reelectos reciban una pensión vitalicia

San Pedro Sula, Honduras

Una publicación difundida en redes sociales asegura que el diputado y jefe de bancada del Partido Liberal, Jorge Cálix, supuestamente planteó que los congresistas que no logren ser reelectos deben recibir una pensión de por vida. Sin embargo, la propuesta es falsa. No existe ningún registro en fuentes oficiales que respalde la supuesta iniciativa atribuida a Cálix sobre otorgar una pensión vitalicia a diputados que no sean reelectos. “Jorge Cálix plantea que los diputados que no sean reelectos reciban una pensión de por vida, argumentando que son "padres de la patria" y que, como a todo padre, el pueblo debe seguir ayundándolo económicamente”, dice literalmente en el texto sobrepuesto en una imagen viral publicada en Facebook el 10 de marzo de 2026.

Jorge Cálix es actual diputado y jefe de bancada del Partido Liberal para el período 2026-2030 del Congreso Nacional. En enero de 2026, el Consejo Nacional Electoral (CNE) resolvió habilitar la inscripción de Cálix mediante la resolución 02-2026. Esto permitió que Cálix ocupara la posición cinco como diputado propietario, correspondiente al período legislativo 2026-2030, luego de aceptar la renuncia de Samuel Armando de Jesús García Salgado, quien había sido electo originalmente en esa curul en representación del departamento de Olancho.

Falsa propuesta