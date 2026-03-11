El oscuro pasado de Donaldo Flores: pedía direcciones a mujeres para raptarlas en San Pedro Sula

Tegucigalpa

Donaldo Enrique Flores Pacheco, un hombre con un oscuro pasado criminal, es señalado por la Fiscalía Especial de Protección a la Niñez como un presunto abusador sexual en serie que operaba en la capital industrial.

Este miércoles, en audiencia inicial, la Fiscalía obtuvo un nuevo auto de formal procesamiento y prisión preventiva en su contra por los delitos de violación agravada, privación ilegal de la libertad agravada y provocación sexual, en perjuicio de una menor de edad.

Según investigaciones de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), el sospechoso ya cumplió una condena de 14 años de cárcel en España, donde fue capturado en 2006 por agredir a su expareja y a otras tres mujeres.

En Honduras, Flores fue capturado en flagrancia el pasado 13 de febrero de 2024 en la colonia La Tara.