Capturan a sospechoso de ultimar a machetazos a su padrastro en Choloma

Choloma, Cortés.

Un hombre murió de forma violenta luego de ser atacado con un machete en la colonia San Francisco, en el municipio de Choloma, Cortés. De acuerdo con los reportes preliminares, el principal sospechoso del crimen sería su propio hijastro. Según información inicial, el agresor habría atacado violentamente a su padrastro hasta provocarle la muerte. Durante el mismo hecho también resultaron heridas dos personas, entre ellas la madre del sospechoso y un primo, quienes fueron agredidos en medio del incidente.

Los vecinos presenciaron parte de lo ocurrido y dieron aviso inmediato a las autoridades.

El comisionado de la Policía, Hernández, confirmó que el ataque ocurrió durante horas de la noche y dejó además dos personas lesionadas. “En horas de la noche una persona perdió la vida con arma blanca tipo machete. Minutos después, en la escena, también dos personas más resultaron heridas”, informó el funcionario.