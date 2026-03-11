  1. Inicio
La madre del sospechoso resultó gravemente herida en el hecho ocurrido en la colonia San Francisco

Capturan a sospechoso de ultimar a machetazos a su padrastro en Choloma

Los vecinos presenciaron parte de lo ocurrido y dieron aviso inmediato a las autoridades.
Choloma, Cortés.

Un hombre murió de forma violenta luego de ser atacado con un machete en la colonia San Francisco, en el municipio de Choloma, Cortés. De acuerdo con los reportes preliminares, el principal sospechoso del crimen sería su propio hijastro.

Según información inicial, el agresor habría atacado violentamente a su padrastro hasta provocarle la muerte. Durante el mismo hecho también resultaron heridas dos personas, entre ellas la madre del sospechoso y un primo, quienes fueron agredidos en medio del incidente.

El comisionado de la Policía, Hernández, confirmó que el ataque ocurrió durante horas de la noche y dejó además dos personas lesionadas.

“En horas de la noche una persona perdió la vida con arma blanca tipo machete. Minutos después, en la escena, también dos personas más resultaron heridas”, informó el funcionario.

Tras recibir la alerta, agentes de la Policía Nacional se movilizaron rápidamente al lugar y lograron capturar al presunto responsable.

El detenido fue remitido a la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), donde continuará el proceso correspondiente.

“Gracias a la rápida acción se le pudo dar captura y ahora está en manos de la Dirección Policial por el delito de homicidio y homicidio en su grado de ejecución”, añadió el comisionado.

Redacción La Prensa
Redacción La Prensa
