Martín Flores, de pescador de langosta a narcomagnate ligado al cartel de Sinaloa

En menos de cuatro años, <b>Martín Mauricio Flores Vallecillo</b> pasó de ser un modesto comerciante de langosta a convertirse en un potentado dueño de propiedades lujosas, las cuales, según reportes de las autoridades hondureñas a las que tuvo acceso <b>LA PRENSA Premium</b>, financió con ganancias provenientes del tráfico de drogas.Así se le conocía a Flores Vallecillo: en una humilde embarcación, destruida luego en un incendio, se dedicaba a la pesca de langosta en alta mar. Sin embargo, su vida dio un giro radical; su fortuna creció de manera inexplicable hasta que las autoridades lo identificaron como el coordinador de grandes cargamentos de droga que llegaban a Honduras por vía marítima.Fue el 21 de abril de 2024, cuando la Agencia Técnica de Investigación Criminal (Atic), con información de autoridades de Colombia, Estados Unidos y Panamá, con el apoyo de la Fuerza Naval, <a rel="noopener noreferrer" href="https://www.laprensa.hn/sucesos/honduras-decomisan-paquetes-cocaina-departamento-gracias-dios-AA18818954" target="_blank">lograron interceptar un cargamento de 2,760 kilos de cocaína en la Mosquitia</a>, el cual era movido por personas que trabajaban para Flores Vallecillo.