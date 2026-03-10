Martín Flores, de pescador de langosta a narcomagnate ligado al cartel de Sinaloa

La Ceiba, Honduras.-

En menos de cuatro años, Martín Mauricio Flores Vallecillo pasó de ser un modesto comerciante de langosta a convertirse en un potentado dueño de propiedades lujosas, las cuales, según reportes de las autoridades hondureñas a las que tuvo acceso LA PRENSA Premium, financió con ganancias provenientes del tráfico de drogas. Así se le conocía a Flores Vallecillo: en una humilde embarcación, destruida luego en un incendio, se dedicaba a la pesca de langosta en alta mar. Sin embargo, su vida dio un giro radical; su fortuna creció de manera inexplicable hasta que las autoridades lo identificaron como el coordinador de grandes cargamentos de droga que llegaban a Honduras por vía marítima. Fue el 21 de abril de 2024, cuando la Agencia Técnica de Investigación Criminal (Atic), con información de autoridades de Colombia, Estados Unidos y Panamá, con el apoyo de la Fuerza Naval, lograron interceptar un cargamento de 2,760 kilos de cocaína en la Mosquitia, el cual era movido por personas que trabajaban para Flores Vallecillo.

Desde ese momento comenzaron las investigaciones, las cuales identificaron plenamente a Flores Vallecillo como el hondureño que, desde Islas de la Bahía, Guanaja y La Ceiba, había coordinado la recepción de uno de los mayores cargamentos de cocaína vía marítima.

Estructura criminal en Honduras

L100 millones de valor poseen los bienes asegurados a Martín Mauricio Flores Vallecillo

Las investigaciones de la Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado (Fescco) y la Atic indican que Flores Vallecillo representa la punta del iceberg de una extensa estructura criminal en Honduras. Esta red está vinculada a un hondureño extraditado a Estados Unidos en 2013, quien cumplió condena por narcotráfico, regresó a Honduras y continúa operando. Tras la extradición de este criminal, Flores Vallecillo tomó el control de las operaciones de drogas y comenzó a trabajar con grupos del crimen organizado de Colombia, Panamá, Belice y México, con quienes coordinaba la logística para el transbordo en alta mar de los cargamentos de droga.

Sin embargo, no abandonó su negocio de pesca de langosta; según los investigadores, lo mantuvo para aparentar un crecimiento legítimo, utilizando esa actividad durante años como fachada para despistar.

Riqueza

Durante varios años, Flores Vallecillo adquirió casas en zonas residenciales, vehículos, haciendas, ganado y hasta un complejo turístico ubicado en la aldea Las Marías de Santa Cruz de Yojoa, al norte de Honduras. No todos los bienes están a nombre Flores Vallecillo, sino de un grupo familiar y socios cercanos que, además de viviendas, han manejados negocios de los que presumen las autoridades están ligados a acciones ilícitas.

Tras las investigaciones, la Atic capturó a Flores Vallecillo el 2 de marzo pasado en una residencia de la colonia Turin de La Ceiba, donde residía con su familia. La casa fue asegurada, al igual que tres vehículo con valor de más de un millón de lempiras. Esta operación contra el lavado de activos producto del tráfico de drogas internacional incluyó el aseguramiento de bienes, además de La Ceiba, en San Pedro Sula, Santa Cruz de Yojoa e Islas de la Bahía. La Fiscalía puso a disposición de la Oficina administradora de Bienes Incautado (Oabi) un total de 25 bienes inmuebles, entre esos 10 residencias, 13 vehículos y dos sociedades mercantiles relacionadas a Flores Vallecillo. Los bienes asegurados sobrepasan los 100 millones de lempiras, según un cálculo de las autoridades. Una de las propiedades es el complejo turístico Cascata Lodge ubicada en la aldea Las Marías, la cual fue adquirida por más de 30 millones de lempiras con dinero producto del tráfico de drogas, indican las pesquisas a las que tuvo acceso este medio. El lugar turístico, ubicado en una parte de un terreno compuesto por más de 20 manzanas, había sido remodelado y estaba atrayendo turistas nacionales e internacionales por su belleza natural donde ofrecía una catarata, así como piscina y cabañas. El negocio era administrado por personas cercanas a Flores Vallecillo y trabajaban muchas personas oriundas de Colón.

Así operaba la organización

La organización criminal para la que traficaba drogas y lavaba dinero Flores Vallecillo está ligada al cartel de Sinaloa, según investigaciones de agencias antinarcóticos. Esta estructura delicitiva asentada en Honduras forma parte de una red de grupos criminales que transportan la droga vía marítima desde Colombia a las costas hondureñas. Las investigaciones apuntan a que la estructura del hondureño que fue extraditado ha mantenido esas relaciones ilícitas desde antes del 2015 y que, obligatoriamente, para hacer los transbordos de los cargamentos de droga tienen conexiones en toda la costa del Caribe hasta llegar a Colombia. La red tiene contactos en Nicaragua, Costa Rica, Panamá y Colombia, mientras que sus principales lancheros que recepcionan y transportan la drogas están en Islas de la Bahía y la Mosquitía. Con el rastreo de los 2,760 kilos de cocaína decomisados el 21 de abril de 2024 se logró determinar que los lancheros de este grupo criminal ubicados en Guanaja, Islas de la Bahía, y en zonas de La Mosquitia tienen conexión con pares de Belice, hasta donde llevan los cargamentos.