Detención judicial contra presunto líder de cartel de drogas; le aseguran reconocido complejo turístico

Tegucigalpa

Este miércoles, la Sección Antidrogas de la Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado de Honduras (FESCCO) logró la detención judicial de Martín Mauricio Flores Vallecillo, señalado como supuesto líder de una estructura criminal dedicada al tráfico internacional de drogas.

Según informó el Ministerio Público, Flores Vallecillo deberá presentarse a audiencia inicial el próximo viernes 6 de marzo a las 11:00 de la mañana, donde se determinará si continúa el proceso judicial en su contra por los delitos que se le imputan.

Por su parte, la Agencia Técnica de Investigación Criminal de Honduras (ATIC) continúa con las acciones de privación de dominio de bienes de origen ilícito vinculados a esta estructura criminal.

Entre los bienes asegurados destaca el hotel y restaurante Cascatas Lodge, ubicado en la aldea Las Marías, en Santa Cruz de Yojoa, donde además se hizo la entrega de tres guaras rojas al Instituto de Conservación Forestal de Honduras (ICF).

Asimismo, las autoridades entregaron una vivienda en la residencial El Toronjal, una finca en la comunidad de Granadita en La Ceiba, varios vehículos y otro bien inmueble ubicado en Man Trap, Roatán, en el departamento de Islas de la Bahía. Todos estos forman parte de 25 bienes identificados durante la investigación.

De acuerdo con los análisis financieros y patrimoniales, el supuesto cabecilla de la organización habría experimentado un incremento patrimonial desproporcionado e injustificado, evidenciado en la adquisición de bienes muebles, inmuebles y vehículos.