Capturan a el Tucán y el Loco Hugo tras intento de asalto armado en Villanueva

Villanueva, Cortés.

Ambos son señalados por los delitos de robo con violencia agravado en su grado de tentativa inacabada y porte ilegal de arma de fuego.

Los detenidos son conocidos con los alias el Tucán y el Loco Hugo , identificados como Edgar Mauricio Aguilar Díaz , de 49 años, y Eduard Ezequiel Martínez , de 24 años.

Dos hombres fueron capturados por la Policía Nacional este miércoles tras un presunto intento de asalto armado ocurrido en el barrio El Obelisco, en el municipio de Villanueva, Cortés.

La captura ocurrió luego de que un ciudadano alertara a las autoridades sobre un supuesto asalto que se estaba registrando en el sector.

Tras recibir la denuncia, agentes policiales se desplazaron al lugar y localizaron a uno de los sospechosos en posesión de un arma de fuego.

El segundo individuo intentó escapar a bordo de un vehículo, lo que provocó una persecución policial que concluyó pocos metros después con su detención.

Durante la intervención, los agentes decomisaron un revólver marca Taurus, calibre 38, color negro mate, con seis proyectiles sin percutir.

Además, las autoridades incautaron cinco mil lempiras en efectivo en billetes de 500.

En el operativo también fue asegurado un vehículo Ford Escape, color negro, año 2016, que presuntamente habría sido utilizado para intentar huir del lugar.

Las autoridades informaron que los dos detenidos fueron puestos a disposición del Ministerio Público para continuar con el proceso legal correspondiente.