Israel ataca complejo de seguridad iraní en Teherán

Jerusalén

La aviación israelí concluyó este miércoles un ataque a gran escala contra un complejo al este de Teherán en el que se encontraban sedes de los distintos cuerpos de seguridad iraníes, según un comunicado del Ejército de Israel.

"Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) completaron un ataque a gran escala contra un complejo militar iraní que contenía centros de mando y personal de seguridad en el este de Teherán", se indica en el comunicado.

El complejo albergaba una sede de la Guardia Revolucionaria; la Dirección de Inteligencia; una sede de la fuerza paramilitar Basij, de la fuerza Quds; otra de las fuerzas de Seguridad Interior; una sede de Guerra Cibernética y el cuartel de una unidad de Seguridad Interior, a la que Israel atribuye la labor de "suprimir las protestas" en el país.