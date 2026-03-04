  1. Inicio
Luis André, expolicía municipal, confiesa brutal crimen contra hija de pastor y bailarina

Cinthia, hija de pastor, estaba embarazada y era fiel amiga de Génesis, una destacada bailarina. Ambas murieron a manos de un expolicía municipal, quien las habría vigilado con saña antes de cometer el crimen

El expolicía municipal de La Lima, Cortés, Luis André Velásquez Torres, llegó este 4 de marzo ante los tribunales para confesar el asesinato de dos jóvenes en un caso calificado como femicidio agravado.

 Foto: LA PRENSA / archivo
La admisión de responsabilidad ocurrió ante un juez durante el proceso judicial por el crimen ocurrido en noviembre de 2022.

 Foto: LA PRENSA
Las víctimas fueron Cinthia Carolina Castro Castañeda, de 26 años, y Génesis Nazareth Cerrato Montes, de 19.
Cinthia era hija de un pastor evangélico, mientras que Génesis era bailarina profesional. Ambas murieron a manos del exagente municipal.
Según el proceso judicial, Velásquez Torres asesinó a su expareja y a una amiga de ella en un ataque ocurrido en la colonia Los Maestros, en el municipio de La Lima.

 Foto: LA PRENSA
El juez que conoce el caso calificó ambas muertes como femicidio agravado, al considerar que el acusado actuó con premeditación y alevosía, ejerciendo su poder como hombre contra las víctimas.

 Foto: LA PRENSA
De acuerdo con el expediente judicial, el doble crimen ocurrió alrededor de las 3:00 de la madrugada del domingo 13 de noviembre de 2022.
Esa noche, Cinthia y Génesis regresaban a su vivienda tras haber estado en un centro bailable del municipio.
El expediente indica que el imputado las vigiló desde el lugar donde departían y, cuando vio que se marchaban, salió en su motocicleta para esperarlas en la casa de su expareja.
La relación sentimental entre Cinthia y el acusado había terminado cinco meses antes del crimen.
Cuando las jóvenes bajaron del taxi VIP que habían contratado, el expolicía les salió al paso y abrió fuego con su arma de reglamento, una pistola calibre 9 milímetros.

Según las investigaciones, el primer ataque fue contra Génesis, quien recibió cinco impactos de bala mientras abría el portón de la vivienda.
Cinthia, quien tenía tres meses de embarazo, intentó huir al ver lo ocurrido, pero su expareja la persiguió y le disparó diez veces por la espalda. Ambas murieron en el lugar.
. La Fiscalía solicitó 18 años y nueve meses de prisión por cada femicidio, lo que sumaría 37 años y ocho meses de cárcel. De no aceptar este procedimiento, podría enfrentar hasta 60 años de prisión.

 Foto: LA PRENSA
