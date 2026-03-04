De pareja a asesino: crimen en el río Chamelecón termina con condena de 16 años

Ayer martes se obtuvo una sentencia condenatoria contra Jancarlos Ali Villanueva Reyes, tras demostrarse su responsabilidad penal en la muerte de quien fuera su amigo y expareja sentimental, Darwin Antonio Bueso Hernández, de acuerdo con información del Ministerio Público (MP).
Asimismo, el MP detalló que Villanueva Reyes decidió someterse a una audiencia de procedimiento abreviado, en la que aceptó haber cometido el delito de asesinato en perjuicio de Bueso Hernández, quien era estudiante universitario.
La resolución judicial establece una pena de 15 años de reclusión por el delito de asesinato, a la cual se suma un año más por el delito de robo con violencia en su grado de ejecución de tentativa inacabada, totalizando una condena de 16 años de prisión, según la información publicada en el sitio web del MP.
Igualmente, el ente acusador señaló que Bueso Hernández, quien era miembro de la comunidad de diversidad sexual, fue encontrado sin vida el 25 de agosto de 2025, flotando en las aguas del río Chamelecón, en una zona perteneciente al municipio de Villanueva, departamento de Cortés.
De acuerdo con las investigaciones, Darwin salió de su vivienda la mañana del domingo 24 de agosto, a bordo de su vehículo, una camioneta Honda CRV color negro sin placas, luego de recibir una llamada de su victimario, quien lo invitó a un balneario en el sector de Cofradía. Ambos se reunieron y posteriormente recogieron a otra persona.
Durante el trayecto, Villanueva Reyes habría intentado someter a la víctima para despojarlo de su camioneta; ante la negativa, presuntamente lo estranguló.
Tras cometer el crimen, Villanueva Reyes trasladó el cuerpo hasta la ribera del río, donde la camioneta quedó embarrancada. Luego de esto, Villanueva Reyes huyó del lugar conduciendo el vehículo del universitario.
Según las investigaciones, Villanueva Reyes fue detenido ese mismo día del crimen cuando intentaba retirar el vehículo con la ayuda de un camión, en compañía de otras dos personas.