Dictan prisión preventiva a Jancarlos por el asesinato y robo de su “mejor amigo”

El Juzgado de Letras de lo Penal dictó este viernes auto de formal procesamiento con la medida cautelar de prisión preventiva contra Jancarlos Alí Villanueva Reyes, señalado por la muerte violenta de Darwin Bueso, a quien posteriormente le robó su carro.
La resolución establece que Villanueva Reyes deberá cumplir la reclusión bajo la custodia de las autoridades del Centro Penitenciario de El Progreso, en el departamento de Yoro, mientras se desarrolla el proceso judicial en su contra.
La audiencia preliminar fue programada para las 10:00 de la mañana del jueves 23 de octubre. Jancarlos Reyes está siendo acusado por ser el principal sospechoso de la muerte del universitario Darwin Antonio Bueso Hernández (de 21 años), quien fue asesinado y arrojado al río Chamelecón.
El cuerpo de Darwin fue hallado la mañana del lunes 25 de agosto, flotando en el río Chamelecón, ribera que colinda con colonia Morales número cuatro, en el sector que lleva el mismo nombre del afluente.
Jancarlos Aly Villanueva Reyes, también estudiante universitario y de oficio barbero, fue capturado el mismo lunes a 300 metros de donde hallaron el cadáver de la víctima.
El acusado engañó y sometió a Darwin para despojarlo de su carro; al oponerse, lo estranguló. Después del hecho, trasladó el cuerpo hasta la ribera del río, donde quedó embancada la camioneta.
Según el reporte policial, Jancarlos amarró el cadáver a unas rocas y lo lanzó al río, pero la corriente lo sacó a la superficie el lunes.
Jancarlos confesó el crimen a las autoridades y reveló que el supuesto objetivo era robarle el vehículo a su amigo: una camioneta Honda CR-V, año 2018, valorada en más de 300,000 lempiras.
Jancarlo tenía planeado vender la camioneta a tan solo 60,000 lempiras, por esa mínima cantidad mató a su amigo Darwin.
"Darwin tenía un futuro prometedor, era tranquilo y un buen joven. Aún estaba pagando su camioneta", según familiares.