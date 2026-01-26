  1. Inicio
Jancarlos confesará asesinato de universitario hallado en el río Chamelecón

La captura de Jancarlos Aly Villanueva se efectuó el 25 de agosto de 2025, cuando, junto a dos personas más, intentaba retirar con la ayuda de un camión el vehículo que pretendía robar a la víctima

Darwin Antonio Bueso (izquierda) es la víctima. Jancarlos Aly Villanueva habría confesado el crimen.
San Pedro Sula, Honduras​​​​​

En una audiencia de procedimiento abreviado, el imputado Jancarlos Aly Villanueva confesará este martes que asesinó a su mejor amigo, el universitario Darwin Antonio Bueso Hernández (de 21 años).

Bueso Hernández, quien cursaba la carrera de Ingeniería Logística, fue encontrado sin vida el 25 de agosto de 2025, flotando en el río Chamelecón, en las cercanías de la colonia Morales Número Cuatro, en el sector de Chamelecón.

De acuerdo con las investigaciones, Darwin salió de su vivienda la mañana del domingo 24 de agosto, luego de recibir una llamada de su victimario, quien lo invitó a un balneario en Cofradía. Ambos se reunieron y, posteriormente, recogieron a otra persona.

Durante el trayecto, el acusado habría intentado someter a la víctima para despojarlo de su camioneta. Ante la negativa, presuntamente lo estranguló. Tras cometer el crimen, trasladó el cuerpo hasta la ribera del río, donde la camioneta quedó embarrancada.

Posteriormente, ató el cadáver a unas rocas y lo lanzó al agua; sin embargo, la corriente lo devolvió a la superficie.

La captura de Jancarlos Aly Villanueva se realizó ese mismo día, cuando intentaba, junto a dos personas más, retirar el vehículo con la ayuda de un camión.

Redacción La Prensa
Redacción La Prensa
redaccion@laprensa.hn

LA PRENSA es el decano de los diarios impresos en Honduras y líder en audiencias en las plataformas digitales. Se fundó el 26 de octubre de 1964 en la ciudad de San Pedro Sula.

