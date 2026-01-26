Gustavo Sánchez se despide como ministro de Seguridad por WhatsApp

Gustavo Sánchez Velásquez se retira del cargo de Seguridad, un día antes de que finalice la gestión del gobierno de Xiomara Castro. Se va destacando logros en reducción de homicidios y modernización policial

Gustavo Sánchez se despide como ministro de Seguridad por WhatsApp

En un informe rendido por la Secretaria de Seguridad destacan la inversión en logistica, así como la implementación de estrategias para la reducción de delitos como los homicidios, extorsión, robos y otros.

 Foto: LA PRENSA
Tegucigalpa, Honduras

Gustavo Sánchez Velásquez, ministro de Seguridad, comenzó a despedirse de sus contactos de WhatsApp, confirmando su salida del cargo.

A las 3:15 de la tarde, en el estado de WhatsApp de su número oficial asignado por la Policía Nacional, publicó el siguiente mensaje: “Este número celular será desactivado el 27/1/26. Muchas gracias y a sus órdenes”.

Gustavo Sánchez es el mejor funcionario de 2025, según encuesta

En su cuenta de la red social X, bajo el usuario @hegusave, donde fue muy activo durante su gestión como director de la Policía Nacional y como ministro, aún no ha compartido un mensaje de despedida dirigido a sus seguidores.

Hasta el momento, el general Gustavo Sánchez Velásquez no ha dado a conocer públicamente a qué se dedicará tras dejar el cargo como secretario de Estado en el Despacho de Seguridad.

Este fue el mensaje con el que se despidió de su número oficial como titular de la Secretaría de Seguridad, el ministro saliente, Gustavo Sánchez.

Este fue el mensaje con el que se despidió de su número oficial como titular de la Secretaría de Seguridad, el ministro saliente, Gustavo Sánchez.

Gestión

Durante su gestión, el ministro Sánchez destacó en una carta pública sobre los logros del gobierno que, gracias a la aplicación constante del Plan Solución Contra el Crimen, se han alcanzado avances significativos en la lucha contra la delincuencia, fortaleciendo el Estado de derecho y brindando mayor protección a las comunidades.

“Gracias al trabajo valiente de nuestros funcionarios policiales, se ha capturado a numerosos integrantes de maras y pandillas, desarticulando estructuras criminales y reduciendo su violencia. Como resultado, se ha registrado una disminución significativa en los índices de homicidios”, apuntó el ministro.

509

motocicletas

con un valor de 84,920,000 lempiras y 262 camionetas tipo pick-up por un total de 211,112,545.10 lempiras.

Según datos oficiales, durante la actual administración Honduras logró reducir la tasa de homicidios de 41.70 a 22.43 por cada 100,000 habitantes, lo cual representa un avance relevante en materia de seguridad ciudadana.

En el informe de logros también se detallan los ingresos al fisco provenientes de la emisión de permisos de conducir, multas, certificaciones de accidentes, récord de manejo y servicios de grúas, los cuales registraron un crecimiento sostenido entre 2022 y 2025.

Las Black Mamba Sandcat, también conocido como el “armadillo policíaco”, son diseñados para operaciones policiales y militares de alto riesgo. Estos blindados 4x4, ofrecen protección contra armas largas y explosivos, siendo utilizados en el combate al crimen organizado.

Las Black Mamba Sandcat, también conocido como el “armadillo policíaco”, son diseñados para operaciones policiales y militares de alto riesgo. Estos blindados 4x4, ofrecen protección contra armas largas y explosivos, siendo utilizados en el combate al crimen organizado.

(Fotos: LA PRENSA)

La recaudación fue de 314.1 millones de lempiras en 2022, aumentó a 340.6 millones en 2023, y alcanzó los 617.7 millones en 2024. Para 2025, los ingresos ascienden a 740.1 millones de lempiras, reflejando una mayor eficiencia operativa, modernización de los servicios y fortalecimiento de los procesos de fiscalización.

El informe también destaca la adquisición de equipo logístico, incluyendo patrullas, autobuses y vehículos blindados. Entre las compras más relevantes figuran 10 vehículos blindados Black Mamba, en los que se invirtieron 130,525,000 lempiras, y cuatro vehículos tácticos operativos Karnaf por un total de 76,181,863.25 lempiras.

En total, fueron comprados 834 vehículos, entre ellos buses, camiones, furgonetas, ambulancias y turismos, con una inversión global de 643,351,362.85 lempiras.

Te gustó este artículo, compártelo
Redacción web
Unidad de Investigación y Datos
premium@laprensa.hn

Artículo elaborado por la unidad especializada en investigación periodística, reportajes de profundidad y análisis de datos. Se omiten los nombres por protección.

Ver más