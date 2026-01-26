Gustavo Sánchez se despide como ministro de Seguridad por WhatsApp

Durante su gestión, el ministro Sánchez destacó en una carta pública sobre los logros del gobierno que, gracias a la aplicación constante del Plan Solución Contra el Crimen, se han alcanzado avances significativos en la lucha contra la delincuencia, fortaleciendo el Estado de derecho y brindando mayor protección a las comunidades.“Gracias al trabajo valiente de nuestros funcionarios policiales, se ha capturado a numerosos integrantes de maras y pandillas, desarticulando estructuras criminales y reduciendo su violencia. Como resultado, se ha registrado una disminución significativa en los índices de homicidios”, apuntó el ministro.