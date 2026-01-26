Gustavo Sánchez se despide como ministro de Seguridad por WhatsApp

Tegucigalpa, Honduras

Gustavo Sánchez Velásquez, ministro de Seguridad, comenzó a despedirse de sus contactos de WhatsApp, confirmando su salida del cargo. A las 3:15 de la tarde, en el estado de WhatsApp de su número oficial asignado por la Policía Nacional, publicó el siguiente mensaje: “Este número celular será desactivado el 27/1/26. Muchas gracias y a sus órdenes”.

En su cuenta de la red social X, bajo el usuario @hegusave, donde fue muy activo durante su gestión como director de la Policía Nacional y como ministro, aún no ha compartido un mensaje de despedida dirigido a sus seguidores. Hasta el momento, el general Gustavo Sánchez Velásquez no ha dado a conocer públicamente a qué se dedicará tras dejar el cargo como secretario de Estado en el Despacho de Seguridad.

Gestión

Durante su gestión, el ministro Sánchez destacó en una carta pública sobre los logros del gobierno que, gracias a la aplicación constante del Plan Solución Contra el Crimen, se han alcanzado avances significativos en la lucha contra la delincuencia, fortaleciendo el Estado de derecho y brindando mayor protección a las comunidades. "Gracias al trabajo valiente de nuestros funcionarios policiales, se ha capturado a numerosos integrantes de maras y pandillas, desarticulando estructuras criminales y reduciendo su violencia. Como resultado, se ha registrado una disminución significativa en los índices de homicidios", apuntó el ministro.

509 motocicletas con un valor de 84,920,000 lempiras y 262 camionetas tipo pick-up por un total de 211,112,545.10 lempiras.

Según datos oficiales, durante la actual administración Honduras logró reducir la tasa de homicidios de 41.70 a 22.43 por cada 100,000 habitantes, lo cual representa un avance relevante en materia de seguridad ciudadana. En el informe de logros también se detallan los ingresos al fisco provenientes de la emisión de permisos de conducir, multas, certificaciones de accidentes, récord de manejo y servicios de grúas, los cuales registraron un crecimiento sostenido entre 2022 y 2025.