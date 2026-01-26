Laporta estalla: Se despidió del Barcelona y firma increíble contrato con PSG

Dro se despide del Barcelona después de crecer como promesa en La Masía. A los 18 años, el jugador dice adiós al club que le formó para empezar una nueva etapa en el PSG.
El mercado de fichajes continúa al rojo vivo. Los clubes más importantes de Europa siguen incorporando grandes promesas.
Dro, una de las joyas del Barcelona, ya no forma parte del club.
El joven futbolista, que venía teniendo minutos en el equipo de Hansi Flick, se despide del conjunto culé.
En numerosas ocasiones se observó que entre el jugador y el entrenador del Barcelona existía una buena relación.
Sin embargo, el futbolista deseaba disponer de más minutos en el primer equipo.
Dro formó parte del equipo que se proclamó campeón de la última Supercopa de España ante el Real Madrid.
Uno de los equipos que mostró interés fue el PSG, dirigido por Luis Enrique.
El Paris Saint-Germain ha fichado al talentoso Dro, procedente del Barcelona, de 18 años.
El acuerdo se cerró por 8,2 millones de euros, una cifra superior a su cláusula de rescisión para mantener una buena relación entre ambos clubes.
Dro firmó un contrato por cuatro años y medio, hasta el verano de 2030.
“Llegué con tan solo catorce años a La Masia, con el sueño de algún día vestir la camiseta del primer equipo del Barça. Tras casi cuatro temporadas inolvidables, hoy me toca tomar una de las decisiones más difíciles de mi vida: decir adiós al club que ha sido mi casa durante los últimos años. Dejo atrás muchas amistades, aprendizajes у recuerdos que me acompañarán siempre”, declaró en sus despedida en redes sociales.
“Estaré eternamente agradecido a todos los miembros del club y, en especial, a mis compañeros, por cada momento compartido dentro y fuera del campo. Es difícil expresar con palabras todo lo que siento por este club y por esta ciudad, que siempre llevaré en el corazón”, siguió.
“Aunque hoy tome un camino diferente, os seguiré apoyando y animando como uno más, esté donde esté. El Barça y La Masia no solo han sido parte de mi camino, sino que vivirán para siempre dentro de mí. Gracias por todo.Visca el Barça i visca Catalunya, sempre”.
El fichaje de Dro no fue del todo agradable para el presidentede Barcelona: "Teníamos un acuerdo para que él extendiera su contrato a los 18 años, luego su agente dijo que finalmente cambió de opinión. Sorprendentemente su agente nos dijo que no podíamos cumplir lo que habíamos acordado. Intentaremos que acabe lo mejor posible para el interés del Barça".
Dro, que era una de las próximas grandes promesas del Barcelona, decidió cambiar de equipo.
Dro ganó la UEFA Youth League con el Barcelona.