Olimpia con nuevo fichaje, de la India a Honduras y "Yio" confirma su futuro

El Torneo Clausura 2026 ya comenzó, pero los equipos hondureños se siguen reforzando. Estos fueron los últimos movimientos durante el fin de semana y este lunes 26 de enero.
OFICIAL // El Victoria anunció el regreso de Rolando 'El Toro' Blackburn; es su nuevo refuerzo para el torneo Clausura 2026.
OFICIAL // Asimismo, el Victoria confirmó la llegada de Juan Bertani como el nuevo preparador físico del club.
Elmer Güity se encuentra entrenando con Lobos UPNFM y tiene todo acordado para firmar el contrato con los universitarios.
Aarón Zúniga, proveniente del Vida de la Segunda División, se quedó oficialmente en los Lobos UPNFM de cara al Clausura 2026.
Daniel Otero, presidente del Marathón, sobre incorporar a un mediocampista: "No estamos seguros si esa incorporación se va a dar en lo que resta de esta ventana o en la de verano, pero ahí vamos a reforzar para tener el mejor mediocampo del país".
Solani Solano se encuentra como agente libre en el mercado de fichajes y estuvo entrenando con Platense hace unos días, pero en las últimas horas han surgido reportes que Juticalpa FC está interesado en él.
OFICIAL // El CD Choloma fichó a un extranjero y este domingo anunció el refuerzo del paraguayo Enrique Javier Borja Araújo.
Además, se conoció que el jugador Alexis Sosa está cerca de convertirse en nuevo fichaje del CD Choloma para el torneo Clausura 2026. El zaguero argentino viene de jugar en el Calicut FC de la Superliga de la India.
CONFIRMADO // LA PRENSA conoció que el Génesis PN se sigue reforzando y el delantero Yeison Moreno, quien portó la camiseta del Real España en 2025 e hizo 8 goles, se convertirá en su nuevo jugador. El colombiano llegará este martes al país y se espera que debute el próximo fin de semana
CONFIRMADO // El Génesis PN también está cerrando la contratación de Juan Mosquera. Defensa central de 29 años, que donde ha jugado se ha destacado por su altura de 1.91 metros. Será el reemplazo de Manuel Gamboa, futbolista que activó su cláusula de salida al extranjero antes de debutar.
Eduardo Espinel sobre Jorge Álvarez: “A mi me gustaría ser representante de Jorge, si lo fuera, no lo llevo para Centroamérica. Estamos hablando del mejor jugador de Honduras, no del fútbol hondureño, para mí. No puede ir al fútbol centroamericano, de Olimpia que es el más grande ¿a dónde puede ir acá?”.
¿Ya se descarta totalmente para futuro, inmediato o algo con Jorge Álvarez? Carlos Vela, actual director deportivo de la Liga Deportiva Alajuelense responde: "Para este semestre está 100% descartado, después veremos, más adelante es imposible decirte con certeza qué va a pasar, dependerá de muchas circunstancias, del desarrollo de nosotros como equipo, del mismo desarrollo del jugador, de cómo está. Pero hoy para efectos inmediatos está 100% descartado".
Denil Maldonado sobre una posibilidad de fichar con Olimpia en el futuro: "Uno nunca sabe, te voy a decir algo, Motagua me vio crecer, pero a veces las vueltas de la vida, uno no las sabe. Yo puedo llegar a Motagua porque es mi casa, pero al final en el transcurso del camino no sé qué pueda pasar", afirmó.
OFICIAL // Tal como lo adelantó Diario LA PRENSA, el delantero Kevin López se convierte en nuevo jugador de los Potros del Olancho FC.
OFICIAL // Arsenal SAO de la Segunda División del fútbol hondureño, confirmó la llegada de Germán "Patón" Mejía que viene de jugar en los Lobos de la UPNFM en el pasado torneo.
Erick 'Yio' Puerto jugó en el debut del Platense ante Victoria y dijo a Deportes TVC sobre la posibilidad de salir al extranjero: "No, con Platense, todo bien, sigo con ellos, nada concreto, solo fueron rumores y pues me toca seguir trabajando con ellos".
OFICIAL // El Olimpia de Eduardo Espinel se sigue reforzando para la nueva temporada y ha anunciado el fichaje del futbolista uruguayo Santiago Ramírez Debali, extremo izquierdo de 27 años.
Juan Goyeneche es un extremo derecho que actualmente le pertenece al San Lorenzo de Argentina, tiene 27 años, puede jugar como extremo derecho y mediapunta; fue ofrecido al Olimpia de Eduardo Espinel.
Diario LA PRENSA conoció en exclusiva que Keyrol Figueroa tiene contrato hasta junio de 2026 con el Liverpool y que está a punto de ser cedido al Oporto, uno de los históricos de Portugal.
La idea del conjunto inglés es renovar el contrato de Keyrol y enviarlo a préstamo para que gane rodaje en el país luso. Las negociaciones están abiertas y son llevadas por la madre del jugador, Sandra Norales, quien junto a la agencia P&P Sport Management S.A.M. trabajan en el movimiento.