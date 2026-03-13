Actores que serán presentadores en los Oscar 2026: lista confirmada

El actor chileno Pedro Pascal, conocido por sus papeles en series como The Last of Us y The Mandalorian, fue anunciado como uno de los presentadores invitados en la gala de los Premios Oscar. Aunque todavía no ha recibido una nominación al Oscar, su presencia refleja el creciente peso de las estrellas de la televisión y las plataformas en la industria cinematográfica.