Actores que serán presentadores en los Oscar 2026: lista confirmada

Actores de renombre como Robert Downey Jr. y Anne Hathaway figuran como los invitados especiales seleccionados para presentar las categorías por premiar en la gala de los Oscar este domingo.
El actor chileno Pedro Pascal, conocido por sus papeles en series como The Last of Us y The Mandalorian, fue anunciado como uno de los presentadores invitados en la gala de los Premios Oscar. Aunque todavía no ha recibido una nominación al Oscar, su presencia refleja el creciente peso de las estrellas de la televisión y las plataformas en la industria cinematográfica.
El actor estadounidense Channing Tatum se suma al grupo de presentadores de la ceremonia. Conocido por películas como Magic Mike y 21 Jump Street, Tatum se ha consolidado como una figura popular del cine comercial de Hollywood.
La actriz australiana Nicole Kidman, ganadora del Oscar a mejor actriz por The Hours (2002), regresa al escenario de la Academia como presentadora. A lo largo de su carrera también ha sido nominada por películas como Moulin Rouge! (2001), Rabbit Hole (2010) y Being the Ricardos (2021).
El actor estadounidense Chris Evans, reconocido mundialmente por interpretar a Capitán América en el Universo Cinematográfico de Marvel, también entregará uno de los premios durante la ceremonia.
El actor español Javier Bardem, ganador del Oscar a mejor actor de reparto por No Country for Old Men (2007), participará como presentador en la gala. También ha sido nominado por Before Night Falls (2000), Biutiful (2010) y Being the Ricardos (2021).
La actriz y productora india Priyanka Chopra Jonas se suma al elenco internacional de presentadores de la noche. Ha participado en producciones de Hollywood como The White Tiger (2021), película nominada a mejor guion adaptado.
La actriz y empresaria estadounidense Gwyneth Paltrow regresa al escenario de los Oscar como presentadora. Ganó el premio a mejor actriz por Shakespeare in Love (1998), uno de los galardones más recordados de su carrera.
El actor irlandés Paul Mescal, considerado una de las figuras jóvenes más destacadas del cine actual, también presentará un galardón en la ceremonia. Fue nominado al Oscar a mejor actor por Aftersun (2022).
La actriz estadounidense Anne Hathaway, ganadora del Oscar a mejor actriz de reparto por Les Misérables (2012), forma parte del grupo de estrellas que entregarán premios durante la gala. También fue nominada como mejor actriz por Rachel Getting Married (2008).
La actriz estadounidense de origen dominicano Zoe Saldaña volverá al escenario de los Oscar tras su reciente triunfo en la premiación. Su victoria marcó un hito en su carrera tras años de protagonizar grandes franquicias cinematográficas.
El actor estadounidense Robert Downey Jr., una de las figuras más influyentes de Hollywood y estrella del Universo Marvel, participará como presentador. Ganó el Oscar a mejor actor de reparto por Oppenheimer (2023) y anteriormente fue nominado por Chaplin (1992) y Tropic Thunder (2008).
El actor estadounidense Kieran Culkin se suma a la lista de presentadores de la gala tras haber sido premiado recientemente por la Academia. Su carrera incluye trabajos destacados tanto en cine como en televisión.
El actor estadounidense Adrien Brody, ganador del Oscar a mejor actor por The Pianist (2002), regresará al escenario para entregar uno de los premios de la ceremonia. Con su victoria se convirtió en el actor más joven en ganar esa categoría.
La actriz estadounidense Mikey Madison, ganadora del Oscar el año pasado, también participará como presentadora durante la ceremonia. Su reconocimiento reciente la posiciona como una de las nuevas figuras destacadas del cine contemporáneo.
La actriz estadounidense Demi Moore formará parte del grupo de presentadores de la noche. Aunque no ha ganado un Oscar, su carrera incluye títulos emblemáticos como Ghost (1990) y A Few Good Men (1992), que han marcado su trayectoria en Hollywood.